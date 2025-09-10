Трамп проигнорировал вопрос журналистки о вторжении российских дронов в Польшу. Видео

Президент Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистки о нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Он также сделал вид, что ничего не услышал, когда его спросили, какой будет ответ на действия России.

Видео дня

Неизвестно, действительно ли глава Белого дома услышал вопрос, или сознательно решил его проигнорировать, несмотря на то, что журналистка находилась на достаточно близком расстоянии от американского лидера.

Что известно

В Соединенных Штатах камеры зафиксировали, как Дональд Трамп выходил из ресторана, возле него сразу скопились журналисты, а одна из них обратилась с вопросом о российской атаке.

"Господин президент, какой ответ России..., а российские дроны над Польшей этой ночью?", – спросила журналистка.

Однако Трамп оставил толпу без ответа, помахал рукой и сел в свое авто.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

В результате сбития польскими истребителями российских целей, обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля на частном домовладении.

Как писал OBOZ.UA, 2 сентября Дональд Трамп сделал очередное заявление в отношении своего российского коллеги Владимира Путина. В частности, он пообещал "занять другую позицию", если кремлевский диктатор "не одумается". На следующий же день Трамп в очередной раз пообещал "последствия", если Путин примет "плохое решение" по войне в Украине.

4 сентября Трамп еще раз назвал полномасштабную войну, развязанную РФ против Украины, самой сложной. Он в очередной раз похвастался своей миротворческой деятельностью, заявив, что "урегулировал семь войн", но пока это не удалось сделать с войной в Украине и обещал позвонить Путину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!