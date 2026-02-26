Водителям в Украине вернут деньги за колеса, поврежденные ямами на дорогах: как действовать

Послезимние дороги 0 причина головной боли всех украинских автомобилистов, поскольку во всех регионах страны снег сходит "вместе с асфальтом". Но стоимость поврежденных ямами колес можно возместить, если заблаговременно их застраховать, или через суд 1 у балансодержателей дорог.

Видео дня

Об этом заявил автоюрист Богдан Кушнир. В первую очередь он советует именно страховать шины.

"Есть отдельная страховка на шины, она продается от тех магазинов, которые торгуют шинами. И, конечно, есть страховка от автострахования", 2 объясняет Кушнир.

Если же страховки все же нет, а колесо было повреждено в дороге, первое, что надо сделать 3 это зафиксировать место инцидента: глубину ямы и где она находилась. В дальнейшем есть два пути решения проблемы:

обратиться с общим иском к конторе, которая содержит эту автодорогу и обеспечивает на ней безопасный участок;

и обеспечивает на ней безопасный участок; обратиться в местную администрацию (горсовет, сельсовет), на балансе которой находится данная дорога.

По правилам дорожного движения, водитель должен быть уверен, что при отсутствии дорожных знаков о ремонте дороги или наличии выбоины, он обязан двигаться в обычном дорожном потоке, отмечает автоюрист. Отсутствие соответствующих знаков может быть одним из ключевых обстоятельств для выигрыша в суде.

Богдан Кушнир отмечает: в отношении чиновников, которые обязаны содержать дороги в надлежащем состоянии, но не делают этого, может быть возбуждено уголовное производство (уже существуют многочисленные прецеденты).

"То есть, из-за того, что дороги, например, были не почищены, на них был гололед, и автомобили получали повреждения, параллельно открывались еще и уголовные производства за халатное отношение к своим обязанностям в отношении государственных служащих, которые обязаны были обеспечивать безопасность на данном участке дороги", 4 пояснил эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают урегулировать рынок услуг такси 5 водителей обяжут регистрироваться и запретят работать, кроме как через цифровые платформы. Это существенно повлияет на отрасль частных пассажирских перевозок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!