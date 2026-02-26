'Работаем на практические решения': Умеров назвал ключевые темы переговоров с американской делегацией в Женеве

В четверг, 26 февраля, в Женеве (Швейцария) продолжается работа по переговорному процессу направленного на окончание войны в Украине. Представители украинской делегации обсудят с американской стороной гуманитарные и экономические вопросы.

Видео дня

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. О результатах встречи он обещал рассказать позже.

"Сегодня в Женеве продолжаем работу в рамках переговорного процесса. Запланирована двусторонняя встреча с американской делегацией – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С украинской стороны вместе со мной в делегации сегодня Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак", – говорится в сообщении.

Ключевые темы переговоров

Умеров сообщил, что совместно с экономической командой правительства будет проведена детальная работа над prosperity package, направленная на механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, а также инструменты привлечения инвестиций и развития долгосрочного сотрудничества.

Кроме того, будет обсуждаться подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны с целью синхронизации позиции перед этим этапом.

Отдельное внимание стороны уделят гуманитарному блоку и вопросам возможных обменов, с ожиданием конкретных результатов по возвращению украинских граждан.

"Работаем на практические решения. Об итогах сообщим после завершения встречи", - резюмировал украинский политик.

Что говорил накануне Уиткофф

Ранее встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым анонсировал спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам, основная цель его визита в Швейцарию будет связана с переговорами с Ираном о ядерной сделке. Однако встреча с украинским политиком нужна для того, чтобы изучить различные варианты того, как можно дойти до мирного соглашения. Уиткофф добавил, что после переговоров в Женеве Умеров может посетить Соединенные Штаты для продолжения диалога.

Также ранее спецпосланник Трампа сообщил, что имеет "хорошие новости" относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Он анонсировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, "в ближайшие три недели".

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сообщил, что ближайшие контакты с представителями США не принесут конкретных решений по территориальным вопросам. Он убежден, что главная сложность мирного процесса заключается не только в военной сфере, но и в отсутствии политической воли для завершения войны. В то же время, по его словам, идет подготовка к новому раунду трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Она вероятно состоится в начале марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!