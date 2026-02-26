'Путин готовится воевать дальше': Зеленский – о защите неба, мирных переговорах и санкциях против России. Видео

Переговоры в швейцарской Женеве, которые состоялись 26 февраля, показали "больше готовности к следующему трехстороннему формату", и такая встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби (ОАЭ). В то же время РФ никоим образом не демонстрирует желания заканчивать агрессию.

"К сожалению, все сейчас видят, что готовности России к миру нет. И ни одного признака, что Путин останавливает свою машину войны, тоже пока нет. Наоборот – он готовится дальше воевать", – заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к народу. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Глава государства проинформировал, что в течение четверга уже несколько раз разговаривал с нашей командой переговорщиков, в частности секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Также он общался со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, представителями президента США Дональда Трампа.

