'Это так ужасно': Трамп высказался о войне между Индией и Пакистаном и похвастался, что 'ладит с обоими'. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ладит, как с Индией, так и с Пакистаном. Боевые действия, которые происходят на границе между двумя государствами, глава Белого дома назвал ужасными.

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Об этом американский президент сказал в среду, 7 мая, во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопрос, имеет ли он план действий относительно войны между Индией и Пакистаном. Трамп заявил, что хочет, чтобы конфликт остановился, и готов этому поспособствовать.

"Это так ужасно. Моя позиция такова, что я лажу с обоими государствами. Я очень хорошо знаю обоих и хочу увидеть, как они это решат. Я хочу, чтобы они остановились, и надеюсь, что они смогут остановиться сейчас. Они взаимно ответили друг другу, поэтому, надеюсь, теперь они смогут остановиться", – отметил президент Соединенных Штатов Америки.

Он добавил, что США имеют хорошие отношения, как с Индией так и с Пакистаном, поэтому он готов помочь, чтобы остановить конфликт.

"Но я знаю обоих. Мы очень хорошо ладим с обеими странами, имеем хорошие отношения, и я хочу, чтобы это прекратилось. И если я могу чем-то помочь, я это сделаю. Я буду там", – подчеркнул Трамп.

Напомним, что накануне Трамп назвал "позором" конфликт между Индией и Пакистаном. Он выразил надежду на "очень быстрое" завершение столкновений между странами, обладающими ядерным оружием. По словам Трампа, эти государства воюют уже много десятилетий, или даже веков, а начало боевых действий после последних событий не исключали.

Поздно вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. В индийском министерстве обороны заявили, что они атаковали террористическую инфраструктуру, всего речь идет о девяти целях.

Пакистанская армия сообщила, что индийские удары были направлены против трех объектов в Кашмире, находящихся под управлением Пакистана, и двух в провинции Пенджаб - самой густонаселенной провинции страны. По информации Исламабада, в результате индийских ударов погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что страна-террорист Россия начала поставки вооружения в Индию на фоне угрозы войны с Пакистаном. Москва якобы передала переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С".

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