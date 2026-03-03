'Украина очень высоко в моем списке приоритетов': Трамп сказал, что думает о Зеленском и Путине. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российской войны против Украины является одним из его ключевых приоритетов. При этом он вновь подчеркнул "глубокую ненависть" между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

Видео дня

Об этом Трамп заявил журналистам 3 марта в Белом доме во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. Он выразил надежду, что переговоры на высшем уровне таки состоятся и война в Украине закончится.

"Что касается России и Украины, это очень высоко в моем списке приоритетов" - сказал Трамп.

Американский лидер также повторил свой тезис о том, что ранее ему якобы удалось урегулировать восемь войн, и добавил, что сначала считал завершение российско-украинской войны "одной из самых легких задач".

"Между президентом Путиным и президентом Зеленским – огромная ненависть, огромная ненависть. Я видел много ненависти в своей жизни, но, думаю, что эта – на самом высоком уровне", – заявил Трамп.

Он добавил, что иногда возлагает ответственность на одну сторону, иногда – на другую, однако убежден, что договоренности в конце концов возможны.

"Я думаю, что это произойдет", – заявил Трамп, говоря об остановке российской войны в Украине.

Он подчеркнул, что стремится к урегулированию российско-украинской войны не из-за ее непосредственного влияния на США, ведь, по его словам, "это очень далеко", а из-за масштабных человеческих потерь. Он утверждает, что только за последние четыре недели погибли около 32 тысяч военных, а средний уровень потерь достигает 25–30 тысяч ежемесячно "в той глупой войне", поэтому он "хотел бы видеть ее конец".

"Это худшее, что было со времен Второй мировой войны", – добавил президент.

Отвечая на вопрос о возможном провале переговоров, Трамп сказал: "Единственное, что можно сделать – прилагать все усилия".

При этом он в который раз повторил тезис о том, что для танго нужны двое

"Они должны уметь общаться друг с другом. Они очень ненавидят друг друга. И это влияет... Это плохо для обоих", – указал Трамп.

Он также традиционно повторил свое заявление о том, что если бы предыдущие выборы в США, по его убеждению, не были "сфальсифицированы", полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют "огромное количество" боеприпасов. При этом он завел свою старую "пластинку" о том, что его предшественник Джо Байден бесплатно отдал значительную часть американского оружия Украине и что этой полномасштабной войны вообще не было бы, если бы он был президентом в то время.

