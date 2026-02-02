В Кремле сделали циничное заявление о переговорах Путина с Зеленским и заговорили о 'сложных вопросах'

Переговоры на высоком уровне между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возможны исключительно в Москве. Поэтому, если украинский лидер хочет встречи с главой Кремля, пусть приезжает в столицу РФ.

Видео дня

С таким циничным заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также добавил, что урегулирование войны является достаточно сложным вопросом.

Позиция агрессора остается неизменной

"РФ сохраняет свою позицию, что если Зеленский хочет переговоров с Путиным, они должны быть в Москве", – сказал представитель Кремля.

Песков назвал украинское урегулирование "сложным, многовекторным процессом", где, по его мнению, "по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то пока нет".

В то же время Песков подтвердил, что второй раунд консультаций рабочих групп по вопросам безопасности по Украине запланирован в Абу-Даби на среду–четверг, 4-5 февраля.

С чего все началось

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с российским диктатором для решения самых проблемных вопросов оккупированных украинских территорий и Запорожской атомной станции.

В Кремле ответили, что якобы не против такой встречи, однако она должна состояться в Москве. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россия даже готова гарантировать безопасность президенту Украины в случае его визита в столицу страны-агрессора.

Позже Зеленский отверг возможность личной встречи Путиным именно в Москве. Он пояснил, что Киев стремится к завершению войны и готов к конструктивным переговорам, однако Кремль придумывает отговорки вроде абсолютно нереалистичных приглашений в РФ.

"Мы хотим конструктивно договориться о реальном окончании войны, мы хотим конструктивно договориться о какой-то встрече, которая может стать результативной, мы хотим обсуждать имеющиеся вопросы и решить их. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит", – заявил Зеленский.

Он также объяснил, почему переговоры в РФ или Беларуси остаются неприемлемыми для Киева.

"Я всегда говорил: я готов на любой формат по окончанию войны, который сработает. Но в Москве и Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему – потому что это государства, одно из которых является агрессором, которое начало и ведет войну против нас, убивает нас, а другая страна является ее партнером в этих действиях", – сказал глава украинского государства.

Как писал OBOZ.UA, 1 февраля Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров в трехстороннем формате. По его словам они состоятся 4 и 5 февраля. Как и в прошлый раз, украинская делегация встретится с представителями России и США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!