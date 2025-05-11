Мерц сказал, готов ли общаться с Путиным ради завершения войны в Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным касательно завершения войны в Украине. Он отметил, что готов к такому шагу.

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Об этом Мерц сказал в интервью для ZDF. В то же время он подчеркнул, что сделает это в координации с лидерами Европы и США.

"Если появится такая возможность, я это сделаю. Но я также сделаю это после консультаций со всеми европейскими партнерами. Мы здесь говорим одним голосом. И я также сделаю это – если до этого дойдет – после консультаций с американским президентом", – ответил канцлер на вопрос о возможном телефонном разговоре между ним и Путиным.

Мерц добавил, что Путин должен знать, что он не разделяет мировых лидеров. "Мы стоим здесь вместе, чтобы сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне", – отметил он.

Напомним, что 10 мая в Киеве прошла большая встреча представителей стран Европейского Союза, Великобритании и украинской власти. Во время работы европейские лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах.

Зеленский и европейские лидеры после встречи в Киеве совместно позвонили президенту США Дональду Трампу. Беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина. Укрепление Сил обороны Украины – ключевой приоритет для европейских союзников и формата "Рамштайн".

Он также прокомментировал свое обещание передать Украине ракеты Taurus. Этот вопрос будет согласовываться с другими партнерами в рамках "коалиции желающих", причем совместно с Соединенными Штатами Америки.

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