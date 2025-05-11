Мерцу в Киеве напомнили об обещании передачу Украине ракеты Taurus: что он ответил

Одним из предвыборных обещаний нового канцлера Германии Фридриха Мерца было усиление военной помощи Украине, в частности, передача нашим Вооруженным Силам дальнобойных ракет Taurus. Однако теперь канцер ФРГ утверждает, что этот вопрос будет согласовываться с другими партнерами в рамках "Коалиции желающих", причем совместно с Соединенными Штатами Америки.

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Об этом он заявил после встречи "Коалиции желающих". По словам Фридриха Мерца, это не является темой для публичного обсуждения. Но канцлер Германии пообещал в любом случае вывести свою страну в лидеры по помощи Украине.

"Факт того, что я сегодня здесь, должен проиллюстрировать, что я сделаю все, что возможно, чтобы мы стали лидерами – эти четыре страны "Коалиции желающих". Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну, и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине, – это не тема для публичного обсуждения", – отметил Мерц.

Он уточнил, что решение о военной помощи Украине как одной из составляющих гарантии безопасности для нашей страны "будут приниматься тогда, когда придет время".

"Это все будет обсуждаться внутренне, в таком же формате, вместе с США. Я думаю, что самое важное – это то, что США остаются вовлеченными (в процесс действий Коалиции). И какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине – это решения, которые будут приниматься тогда, когда придет время",–- сказал канцлер ФРГ.

Фридрих Мерц добавил, что продолжает "в определенной степени" политику предыдущего правительства Германии, в которую он был вовлечен.

"Мы всегда думали, что мы должны поддерживать Украину не только потому, что в интересах Украины, но также потому, что это в наших общих европейских интересах. Эта война угрожает не только территориальной целостности Украины. Эта война пытается уничтожить полностью политический порядок Европы. Поэтому мы рядом с Украиной", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая лидеры Великобритании, Франции, Польши и ФРГ Стармер, Макрон, Туск и Мерц прибыли в украинскую столицу – для встреч в гибридных форматах в рамках "Коалиции желающих".

Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской лидеры европейских стран посетили Майдан Независимости и почтили память людей, погибших от рук России.

А уже после встречи "коалиции желающих" в Киеве американскому президенту Дональду Трампу совместно позвонили Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский.

Кремлю было выдвинуто условие – начало с 12 мая безусловного прекращения огня на как минимум 30 дней. В противном случае агрессорам грозят новые санкции, а тем временем Европа вместе с США усилит военную помощь Украине.

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