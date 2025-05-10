"Можете рассчитывать на меня": Мерц заверил, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны Берлина. Укрепление Сил обороны Украины — ключевой приоритет для европейских союзников и формата "Рамштайн".

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Об этом он сказал во время заседания "коалиции желающих" – пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine, которая проходит в Киеве 10 мая. Мерц заверил, что Германия будет не только финансово поддерживать Украину, но и активно способствовать мирному процессу.

"Можете рассчитывать на меня, на нас, на Европу, на Германию. Германия будет продолжать финансово поддерживать вас. Мы хотим дальше помогать Украине в переговорных процессах по достижению прекращения огня, мира — это собственно две стороны одной медали", — сказал Мерц.

Канцлер также пообещал, что Германия вместе с Францией, Великобританией и США будет работать над тем, чтобы Вашингтон оставался максимально вовлеченным в попытках посадить Россию за стол переговоров. Он подчеркнул, что для этого нужна политическая воля не только союзников, но и конкретные действия.

"Процесс переговоров должен быть направлен на достижение постоянного и безусловного прекращения огня на земле, в море, на небе. Мы будем способствовать переговорам с Украиной, США. Абсолютно необходимо, чтобы мы сохраняли вовлеченность США и президента Дональда Трампа к этому", — заявил политик.

Он также подчеркнул, что украинская сторона демонстрирует конструктивный подход, в отличие от России, которая продолжает агрессию, "делает то, что она делает". Именно поэтому, по словам Мерца, нужно оказывать совместное давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы заставить его согласиться на мир.

Мерц напомнил о нежелании Путина, чтобы партнеры усиливали Украину. Однако Германия будет и в дальнейшем это делать, пока идет война.

"И это будет правильным решением. Мы будем это делать, пока не наступит прекращение огня и дальнейший мир. Мы будем работать ради будущего Украины, безопасности Европы", — подчеркнул немецкий политик.

Кроме этого, Мерц предупредил, что если Россия отвергнет предложение о прекращении огня на 30 дней, ее будут ждать тяжелые последствия. Речь идет, в частности, об усилении санкций против Москвы.

Великобритания и Соединенные Штаты готовятся усилить военную поддержку для Украины в случае игнорирования Россией предложения о прекращении огня. Режим тишины, согласно инициативе "коалиции желающих", мог бы начаться уже в понедельник, 12 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, новое федеральное правительство Германии засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновлялся 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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