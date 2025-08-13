Мерц: мы заявили Трампу, что на Аляске речь должна идти об интересах безопасности Украины и Европы

Во время встречи на Аляске между президентом США и российским диктатором речь должна идти, в первую очередь, об интересах безопасности Украины и Европы. И мы заявили об этом Дональду Трампу во время последних разговоров.

Видео дня

Это подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц. Он также добавил, что лидеры договорились с Дональдом Трампом о том, что после встречи с Путиным он проинформирует о ее результатах Владимира Зеленского, а впоследствии и их (европейских лидеров. – Ред.)

"Мы дали понять Трампу, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если будет следующая встреча после этой. Юридическое признание ВОТ не обсуждается. Также мы хотим, чтобы был правильный порядок. Это означает сначала перемирие в самом начале", – подчеркнул Мерц.

Он также отметил, что важным элементом переговоров может быть рамочное соглашение, которое будет впоследствии.

"В-третьих, Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но мы выходим из контактной линии. Она является исходной позицией. Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – заявил канцлер Германии.

Новость дополняется...

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Германию с рабочим визитом. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего совместно была проведена видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". При этом президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с Путиным в Белом доме не воспринимается как уступка Кремлю – но как "выяснение позиций".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!