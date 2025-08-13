Трамп не воспринимает встречу на Аляске как уступку Путину, в Рубио

Запланированную встречу президента США Дональда Трампа с главарем Кремля Владимиром Путиным в Белом доме не воспринимают как уступку российскому диктатору. Эти переговоры рассматривают как выяснение позиций.

Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью для Friends in the Morning. Его цитирует сайт Госдепа.

"Люди должны понять, что для президента Трампа встреча – это не уступка", – отметил Рубио.

В этом контексте он напомнил, сейчас во многих СМИ пишут, что это стало победой Путина, который вышел из изоляции.

"Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент", – сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что назвал бы запланированный саммит "встречей для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Марко Рубио очередной раз выразил восхищение тем, какой Дональд Трамп "замечательный заключитель соглашений и удивительный переговорщик". При этом он отметил, что все свои сделки Трамп заключал при личной встрече. "Трудно делать это по телефону", – отметил госсекретарь.

"Поэтому я думаю, что именно об этом будет пятница, и мы лучше это осознаем", – сказал Рубио.

В то же время он признал, что будет непросто о чем-то договориться с Путиным. По словам Рубио, те огромные потери, которые несет РФ в войне, показывают, на что готов идти Кремль, чтобы достичь своего.

"И, конечно, эта война очень важна для Украины, потому что они борются за свою страну, за свое будущее. Они не хотят быть частью России. Поэтому это сложный вопрос", – констатировал Марко Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа главы внешнеполитических ведомств США и РФ Марко Рубио и Сергей Лавров провели переговоры. Они обсудили предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

