Макрон заявил, что Трамп против того, чтобы НАТО было частью гарантий безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп против того, чтобы Североатлантический альянс был частью гарантий безопасности для Украины. Впрочем, в свою очередь, Вашингтон и другие союзники должны стать частью этих договоренностей.

Такое заявление сделал в среду, 13 августа, президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами. Политика цитирует издание Le Mondе.

"Обмен мнениями с президентом США помог прояснить его намерения относительно встречи с Владимиром Путиным 15 августа и выразить ожидания Украины и Европы относительно этого", – заявил журналистам Макрон.

По словам президента Франции, по итогам онлайн-разговора президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом"возникло несколько важных месседжей".

"Первый заключается в том, что Трамп четко дал понять, что во время встречи на Аляске он желает достичь прекращения огня. Мы поддерживаем эту инициативу, а также обмен пленными и освобождение детей", – добавил Макрон.

Кроме того, по словам президента Франции, Трамп подчеркнул, что территориальные вопросы не будут предметом переговоров на Аляске, и эта тема будет обсуждаться только с участием президента Украины.

Третий аспект, который обсудили участники онлайн-встречи, посвященный связи между любыми возможными территориальными уступками и гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине, добавил Макрон. В этом контексте, как отметил французский лидер, Трамп высказал мнение, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности.

"Это сильный аргумент, особенно для российской стороны. И мы об этом знаем", – отметил Макрон.

Он еще раз подчеркнул, что США и все союзники, которые будут готовы, должны быть частью этих гарантий безопасности.

"Как вы знаете, это позиция, которую мы отстаивали и за которую мы боролись в течение последних нескольких месяцев, и которая даже привела к существованию и планированию нашей "коалиции желающих". Что ж, президент Трамп четко высказался именно в этих терминах", – подчеркнул французский глава.

Он резюмировал, что президент США в свою очередь пообещал договориться о предстоящей трехсторонней встрече между ним, Зеленским и Путиным. Макрон также выразил надежду, что она состоится в Европе, в нейтральной стране, которую одобрят все стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". При этом президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с Путиным в Белом доме не воспринимается как уступка Кремлю – но как "выяснение позиций".

