США готовят трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина – CBS

Соединенные Штаты Америки готовят трехстороннюю встречу. В ней должны принять участие президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Об этом пишет CBS News, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Впрочем, по информации журналистов, место проведения переговоров пока неизвестно.

"Два источника, знакомые с этими переговорами, сообщили, что США работают над местом для встречи Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Выступая перед журналистами в комнате для брифингов Белого дома в понедельник, 11 августа, Дональд Трамп выразил оптимизм относительно того, что его встреча с Путиным будет "конструктивной. Также он заявил, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

"Следующая встреча будет или между Зеленским, Путиным и мной, или между Зеленским, Путиным и мной", – сказал господин Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". При этом президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с Путиным в Белом доме не воспринимается как уступка Кремлю – но как "выяснение позиций".

