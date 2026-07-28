Лора Лумер посетила завод по производству дронов, на котором ранее побывал Линдси Грэм, и показала трогательное видео

Американская политическая активистка украинского происхождения Лора Лумер посетила украинский завод по производству дронов Skyfall, где за несколько дней до своей смерти побывал сенатор Линдси Грэм. Она показала трогательное видео, на котором сотрудники предприятия оригинально поздравили американца с его 71-летием.

Видео дня

Об этом она сообщила на платформе X. Кадры были опубликованы в знак благодарности за последовательную поддержку Украины со стороны сенатора.

"Сейчас я нахожусь в Украине, на всемирно известном заводе по производству дронов Skyfall. Я держу в руках беспилотник-перехватчик P1-SUN, и, возможно, вы недавно видели этот беспилотник-перехватчик, ведь это тот самый беспилотник, который держал в руках сенатор Линдси Грэм всего за два дня до своей трагической смерти", – сказала Лумер.

Видео обнародовали в день похорон сенатора

По словам американки, во время визита Линдси Грэма на завод Skyfall в июле 2026 года сенатор как раз отмечал свой 71-й день рождения. По этому случаю сотрудники предприятия подготовили для него символическое поздравление. Они использовали дрон-перехватчик с табличкой, на которой было написано поздравление, что очень поразило американца.

Активистка также сообщила, что Грему планировали подарить один из таких дронов, но никто не мог предвидеть, что вскоре сенатор умрет. Именно поэтому, по её словам, руководство Skyfall передало ей эксклюзивную видеозапись того визита, которую она обнародовала в день похорон политика в память о нём.

Подаренный сенатору дрон передадут на передовую

Кроме того, по словам Лумер, в знак уважения и поддержки Украины со стороны Линдси Грэма производители Skyfall решили передать подаренный сенатору дрон для нужд фронта. Беспилотник планируют использовать для выполнения боевых задач против российских оккупационных сил.

"Покойся с миром, сенатор Линдси Грэм, защитник свободы и независимости во всем мире", – подчеркнула активистка.

Стоит отметить, что 10 июля 2026 года сенатор США Линдси Грэм во время поездки в Украину посетил предприятие украинской оборонно-технологической компании SkyFall.

Ознакомившись с производством, он высоко оценил достижения украинских разработчиков беспилотников и заявил, что США должны более активно развивать сотрудничество с Украиной в этой сфере.

Напомним, американский сенатор скончался 11 июля. По имеющейся информации, вечером того же дня бригада скорой помощи прибыла к дому Грэма и доставила его в больницу, но спасти сенатора не удалось.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Грем поддерживал Украину и неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, а также призывал к максимальному давлению на Кремль. Издание собрало самые громкие высказывания Грема о войне в Украине и будущем российского режима.

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