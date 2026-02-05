Латвия и Эстония призвали ЕС назначить спецпосланника для контактов с Кремлем по прекращению войны в Украине

В Латвии и Эстонии выразили поддержку идеи назначения спецпосланника стран ЕС для участия в переговорах с Кремлем о прекращении войны в Украине. Ранее об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Видео дня

Об этом заявили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис в интервью Euronews. Эти комментарии отражают быстрое изменение стратегического мышления Европы в отношении России после того, как ее исключили из мирных переговоров, которые возглавляют США.

Что известно

Оба политика заявили, что любое общение с Россией должно осуществляться в консультации с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, который еще не назначен, был консенсусной фигурой.

"Я думаю, что нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолироваться и все еще иметь санкции против России. Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет", – сказала Силиня в интервью Euronews на полях саммита мировых правительств в Дубае.

Алар Карис воздержался от называния имен, но подчеркнул, чтоизбранный посланник должен быть из большой европейской страны и пользоваться "авторитетом с обеих сторон".

"Европейский Союз также должен быть привлечен к этим обсуждениям. Хотя мы не воюем непосредственно с Россией, мы уже столько лет поддерживаем Украину и продолжаем это делать. Мы также должны иметь право голоса, но, видите, мы немного опоздали. Мы должны были бы начать это, возможно, не президент Трамп, а, возможно, Европейский Союз, чтобы также начать находить дипломатические решения этого вопроса", – сказал Карис.

Он добавил, что несколько лет назад страны Балтии были в таком положении, что не разговаривали с агрессорами, а теперь обеспокоены тем, что их нет за столом переговоров.

Европа вступает в переговоры с РФ

Вопрос о том, следует ли восстанавливать дипломатические каналы с Россией, которые были в значительной степени закрыты с февраля 2022 года, набрал обороты в последние недели, поскольку темпы процесса, возглавляемого США, продвигаются, а гарантии безопасности для Украины уточняются. Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия среди тех, кто поддержал идею начала прямых переговоров, чтобы избежать зависимости от Белого дома, который сегодня является главным посредником с Москвой.

Германия, наоборот, отклонила ее, ссылаясь на "максималистские требования" Путина и продолжение бомбардировок украинских городов при минусовых зимних температурах как доказательство того, что Кремлю не хватает "искренней готовности к переговорам". В то же время МИД Эстонии предостерег от повторного привлечения.

"Пока Россия не изменит своих действий и целей в своей агрессии против Украины, невозможно вести переговоры с Россией, и мы не должны предлагать ей выход из изоляции. Мы не должны повторять ошибок, которые делались снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не изменила курса", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия, которая должна балансировать между острыми разногласиями, призвала Москву "серьезно" отнестись к миру перед любым дипломатическим перезапуском. На вопрос о "технической" работе, объявленной Макроном, там воздержались от комментариев. Ожидается, что исполнительная власть представит новый пакет санкций в ближайшие дни.

Напомним, ранее в Латвии выступили за то, чтобы Европа усилила меры борьбы с теневым флотом государства-агрессора РФ. Российским кораблям следует прекратить оказывать "морские услуги".

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 3 февраля, Эстония задержала в своих внутренних водах контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора. Судно, которое было остановлено у острова Найссаар в Балтийском море, направлялось в Санкт-Петербург.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!