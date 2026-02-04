Эстония задержала в Балтийском море контейнеровоз, который шел в Россию: что происходит

Во вторник, 3 февраля, Эстония задержала в своих внутренних водах контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, который может быть связан с контрабандой из Эквадора. Судно, которое было остановлено у острова Найссаар в Балтийском море, направлялось в Санкт-Петербург.

Об этом пишет ERR. Операцию провели Следственный отдел Налогово-таможенного департамента совместно с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.

Полицейский спецназ K-komando поднялся на борт судна, после чего оно было задержано в ходе государственного надзора для проведения таможенного контроля. Экипаж – 23 человека, все они являются гражданами Российской Федерации – при этом сопротивления не оказывал.

Известно, что Baltic Spirit следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для бункеровки – заправки топливом и моторными маслами.

Во время проведения первичного таможенного контроля судно находилось на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота России и не находится под санкциями Европейского Союза.

По словам главы подразделения K-komando Марека Ааса, 188-метровое грузовое судно пока остается на якорной стоянке, но позже его направят в порт для более тщательной проверки.

"Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается", – добавил Аас.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на ограничения, теневой флот России в декабре 2025 года перевозил почти 5 млн баррелей нефти в сутки – около 11% мировых морских перевозок, а каждый пятый танкер в международной торговле связывают с обходом ограничений. В то же время после внесения в санкционные списки производительность таких судов падает на 30-70%, а до 80% российского нефтяного экспорта сейчас перевозится танкерами, которые находятся под риском санкций.

