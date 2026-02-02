Латвия призвала запретить компаниям ЕС предоставлять услуги российским судам: подробности

Латвия выступает за то, чтобы Европа усилила меры борьбы с теневым флотом государства-агрессора РФ. Российским кораблям следует прекратить оказывать "морские услуги".

Такую позицию озвучила министр иностранных дел Байба Браже. На платформе X (Twitter) в воскресенье, 1 февраля, госпожа дипломат объяснила, как можно еще больше сократить доходы Кремля с морской торговли.

К примеру, в феврале начала действовать сниженная предельная цена на российскую сырую нефть, экспортируемую морем. Показатель, принятый странами ЕС, это максимум 44,10 доллара за баррель.

"Следующим шагом должен стать полный запрет на морские услуги, чтобы гарантировать, что европейские компании не поддерживают российскую торговлю, и снизить доходы российского бюджета", – призвала руководительница внешнеполитического ведомства Латвии.

Что предшествовало

Запрет на морские услуги для судов из РФ может быть прописан в новом пакете санкций Евросоюза. 20-й пакет ЕС планирует символически одобрить 24 февраля – на четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

30 января глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщала, что детали еще прорабатываются, то есть финальной версии на тот момент еще не было.

Ожидается, что Еврокомиссия обнародует предложение по содержанию пакета уже на текущей неделе (2–8 февраля).

– Недавно правительство Великобритании заявило, что прекращение деятельности так называемого теневого флота страны-агрессора РФ является "приоритетной задачей". Лондон анонсировал "решительные меры".

– По данным Bloomberg, диктатору Владимиру Путину остается все меньше времени на достижение мирного соглашения, поскольку его государство сталкивается с серьезным дефицитом бюджета для финансирования вторжения. Именно нехватка средств ослабляет позиции России и сужает для главаря Кремля "окно возможностей" для продолжения войны "без серьезных внутренних экономических последствий".

