Кулеба: если Украину не возьмут в НАТО после войны, это станет самоубийством для Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не принять Украину в НАТО после окончания войны с РФ было бы для Европы самоубийством. Иначе дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства будет оставаться открытой.

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Об этом Кулеба сказал интервью Axel Springer в пятницу, 1 июля, в Киеве. "После окончания войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, потому что это будет означать, что вариант войны останется открытым", – сказал он.

Кулеба добавил, что присоединение Украины к Альянсу – это "единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом", когда Россия "не посмеет повторить этот опыт снова".

Глава МИД Украины предостерег от исхода, подобного решениям саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Германия и Франция отказали Украине и Грузии в членстве в НАТО.

"Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда яростно выступала против любого прогресса на пути к членству Украины в НАТО", – сказал Кулеба.

По его словам, тогда решение саммита открыло путь Путину для вторжения в Грузию и в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма.

"Если бы Украина была принята в НАТО к 2014 году, не было бы незаконной аннексии Крыма. Не было бы войны на Донбассе, не было бы этого масштабного вторжения", – сказал министр.

В то же время он отверг заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что якобы "невозможно" победить Россию, сказав, что он "устал опровергать все эти бессмысленные аргументы".

"Все это просто бла-бла-бла", – сказал Кулеба.

Как пишет Politico, комментарии Кулебы прозвучали в преддверии саммита НАТО в Вильнюссе, когда заявка Киева на членство должна стать "наиболее политически чувствительной темой для обсуждения".

"Украина надеется получить от оборонного альянса обязательство в отношении своих устремлений в НАТО, но ряд союзников говорят, что серьезное обсуждение Украины в НАТО может состояться только после того, как российские войска больше не будут находиться на ее территории", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы ради присоединения к НАТО. По его словам, Аальянс выдвигает множество предложений, но далеко не все они подходят для украинской суверенной державы.

– По словам Зеленского, к саммиту НАТО в Вильнюсе Украина хочет показать результаты на поле боя. Однако цена каждого километра измеряется жизнями наших воинов.

– На саммите в Вильнюсе в июле Киев надеется получить конкретные решения относительно своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности на период подготовки к членству.

– Подробнее о дискуссиях на Западе о членстве Украины в НАТО читайте в нашем материале.