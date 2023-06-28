Нужна конкретика: Зеленский сказал, какие сигналы Украина хочет получить на саммите НАТО

На июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности в период подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а относится к планам на ближайшую перспективу.

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Об этом сообщается в заявлении президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы. Глава государства выделил три главных фактора.

"Если Альянс хочет быть мощным и не видит своего существования без Украины, это справедливо, что мы хотим получить хоть какую-то модальность нашего будущего в НАТО, какие-то конкретные вещи. Мы о таких конкретных вещах и просим", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина осознает, что во время военного конфликта не может стать полноправным членом НАТО, поэтому речь не идет о немедленном членстве.

"Еще раз подчеркиваю: мы адекватное государство и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО. Это второй сигнал. Я считаю, очень справедливый" ,– подчеркнул президент.

Зеленский указал, что третьим важным сигналом для Украины является предоставление гарантий безопасности до момента ее фактического вступления в НАТО.

"А что делать, пока мы не в НАТО? Нас поддерживают другие государства и мы бы хотели третий сигнал на саммите НАТО – что Украина получит гарантии безопасности. Но не вместо НАТО, а в то время, пока мы еще не в Альянсе", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анналена Бербок заявила, что для того, чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом она признала, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.