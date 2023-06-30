Зеленский: до саммита НАТО должны показать результат на поле боя, но каждый километр стоит жизни

Президент Владимир Зеленский заявил, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который стартует 11 июля, Украина хочет показать результаты на поле боя. Однако цена каждого освобожденного километра украинской земли измеряется в жизнях наших военных.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в пятницу, 30 июня, в интервью RTVE. Он также объяснил, что планы относительно начала контрнаступления ВСУ изменились из-за погодных условий.

"Проливные дожди длятся долго, и это очень тормозит некоторые процессы", – отметил гарант.

Он призвал западных партнеров продолжать поддержку Украины оружием. Зеленский напомнил о том, как осенью прошлого года Силы обороны уже начинали контрнаступление, стремясь и достигнув определенного результата.

"У нас были определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием. Мы остановились, потому что не могли продвигаться. Продвигаться означало терять людей, а у нас не было артиллерии", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина очень осторожна в этом вопросе и не хочет терять своих людей, а быстрые продвижения не всегда безопасны.

"Если мне скажут, что пройдет два месяца, и умрут тысячи людей, или пройдет три месяца, и умрет меньше людей, конечно, я выбираю второе. Я бы даже сказал, что лучше четыре-пять месяцев и без потерь. Выбирая между временем и людьми, наиболее важными являются люди", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на фронте. Украинские воины сейчас наступают на всех направлениях.

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Он отметил, что, несмотря на трудности, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед.

– Залужный добавил: чтобы ускорить продвижение, необходимо усилить военную помощь. В частности, Украине критически нужны истребители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!