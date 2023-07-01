Украина не пойдет на территориальные компромиссы ради НАТО, – Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена идти на уступки для приближения завершения войны с Россией, что сулит ей присоединение в НАТО. Североатлантический альянс предлагает множество компромиссов, но далеко не все они подходят для нашей суверенной державы.

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Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом, которая проходила в Киеве. Президент заметил, что территориальная целостность государства остается непререкаемым приоритетом, который не потерпит ни малейших поправок.

"Что касается компромиссов по НАТО. Опять-таки вы используете слова компромисс, а затем говорите о компромиссах по границам, не слишком ли много компромиссов для одного государства", – сказал Зеленський.

Напомним, что на июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности в период подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а относится к планам на ближайшую перспективу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава МИД Кулеба пояснил, что Украина никогда не просила НАТО ввести свои войска для помощи в войне против напавшей на нее России. Киев обращался только за оружием для украинских военных и никогда не пытался втянуть иностранные армии в прямое противостояние РФ.

А вот генсек НАТО Столтенберг подчеркнул в очередной раз, что придерживается политики "открытой двери" и поддерживает членство Украины в будущем. Однако присоединение нашей страны к Альянсу не состоится до завершения войны с российской армией оккупантов.

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