Кто такая Камала Харрис и что она думает об Украине: самые показательные факты

Президент США 81-летний Джо Байден покинул избирательную гонку, призвав демократов выдвинуть вместо него вице-президента Камалу Харрис. Свой поступок он объясним тем, что это в "интересе его партии и страны".

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Камала Харрис, четыре года назад ставшая первой женщиной в должности вице-президента США, уже подтвердила свою готовность бороться за пост лидера Штатов. Что о ней известно и какова ее позиция относительно войны в Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о Камале Харрис

Камала Дэви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье ученых, иммигрировавших в США из Индии и Ямайки. Получила степень бакалавра по экономике и политическим наукам в Университете Говарда в Вашингтоне.

Затем училась в Калифорнийском университете в Беркли, где защитилась как магистр по юриспруденции.

С 1990 года Харрис работала в прокуратуре округа Аламида в Окленде, где занималась делами, связанными с сексуальными преступлениями.

Впоследствии она работала в офисе окружного прокурора Сан-Франциско. Специализировалась на борьбе с подростковой проституцией. Добилась, чтобы правоохранители рассматривали несовершеннолетних проституток как жертвы преступлений и вместо тюрьмы отправляли в реабилитационные центры.

Также Харрис создала специальную группу расследования преступлений на почве ненависти, которая, в частности, занималась преступлениями против ЛГБТ-подростков в школах.

В 2003 году Харрис выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско. За время ее работы общий показатель наказания за преступления вырос с 52% до 67%, что было выше десятилетий. Также существенно выросли показатели наказаний за убийство и торговлю наркотиками.

В 2010 году Камалу Харрис избрали генпрокурором Калифорнии. Она стала первой женщиной прокурором, ямайско-американским и индийско-американским генпрокурором в Калифорнии.

В этой должности она инициировала внедрение онлайн-платформы, где собиралась информация о людях, погибших и пострадавших в результате задержаний полицией.

Также Харрис добилась от федерального правительства увеличения субсидий для семей, потерявших жилье из-за недобросовестности кредитных организаций.

При этом она отказалась поддержать два законопроекта о запрете в штате смертной казни, чем вызвала негодование правозащитников.

2016 Харрис победила на выборах сенатора от штата Калифорния.

Активно выступала на телевидении, резко высказывалась против жесткой политики тогдашнего президента Дональда Трампа по отношению к мигрантам. Выступала против выдвинутых Трампом кандидатур на должности министра образования и генпрокурора США, поддерживала право на аборт и легализацию однополых браков. Также выступала за легализацию каннабиса на федеральном уровне.

Входила в состав юридического комитета Сената США, комитетов по разведке, бюджету и по внутренней безопасности и делам правительства.

В 2019 году принимала свое участие в президентской гонке. Некоторое время она была среди лидеров праймериз Демократической партии, однако в конце концов не смогла сохранить эту популярность, снялась с выборов и поддержала кандидатуру Байдена.

Во время гонки Байден номинировал Харрис в вице-президенты – это фактически второе лицо в Белом доме.

В этой должности она стала не только первой женщиной, но и первым представителем не белого населения Америки.

Какие шансы имеет Камала Харрис на выборах

По данным Reuters, Камала Харрис имеет самую высокую узнаваемость среди всех альтернативных кандидатов и самый высокий рейтинг среди представителей Демократической партии, которые могли бы серьезно рассматриваться на роль кандидата в президенты.

Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos,Харрис уступает Трампу лишь одним процентом (42% до 43%), что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пункта.

Кроме того, источники Reuters рассказывали, что Камала Харрис уже прошла проверку на национальном уровне, в частности со стороны республиканцев. Хотя некоторые влиятельные демократы мало верят, что он может победить Трампа.

Позиция Харрис относительно войны в Украине

Камала Харрис осуждала агрессию РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым. Она также неоднократно заявляла, что поддержка Украины не благотворительность, а будущее украинского государства является стратегическим интересом США.

В июне Харрис возглавила американскую делегацию на состоявшемся в Швейцарии Глобальном саммите мира. На полях этого мероприятия она заверила, что Вашингтон и дальше будет защищать демократические ценности и будет противостоять диктаторам.

Она назвала условия кремлевского диктатора Владимира Путина фактически "требованием капитуляции", а не искренней попыткой прекратить войну. Харрис также пообещала, что вместе с президентом Байденом будет продолжать поддерживать Украину и повышать цену для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Вместе с этим он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него Камалу Харрис.

Перед этим СМИ писали, что демократы могут убедить Байдена сняться с выборов и он может принять соответствующее решение уже в эти выходные.

Также сообщалось, что лидеры демократов в Конгрессе частно предупредили Байдена о низких шансах победить на выборах Трампа и выразили опасения, что не победят в Палате представителей.

Согласно недавнему опросу, 79% демократов поддержали бы Харрис как кандидата в президенты США в ноябре.

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