Байден снял свою кандидатуру по выборам президента США: обращение к американцам

46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнюю вице-президента Камалу Гаррис.

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В воскресенье, 21 июля, на официальной странице в соцсети X Байден обнародовал обращение к американскому народу, в котором заявил, что несмотря на выход из борьбы за кресло президента, он останется на посту до конца своего срока.

По словам политика, он верит, что его выход из гонки "в интересах его партии и страны".

Байден также сообщил, что планирует обратиться к нации на этой неделе.

В частности, действующий президент США заявил, что за последние три с половиной года американцы "как нация добились большого прогресса", и сегодня Штаты обладают "самой мощной экономикой в мире".

Байден упомянул об "исторических" инвестициях в восстановление США, в снижение цен лекарств для пожилых людей и в "обеспечение рекордного числа американцев доступным медицинским обслуживанием".

Также, по словам Байдена, оказана "крайне необходимая помощь миллиону ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ", и принят первый за 30 лет закон о безопасности огнестрельного оружия.

"Назначили первую афроамериканку в Верховный суд. И приняли большинство важнейшее законодательство в области изменения климата в мировой истории. Америка никогда не была в лучшем положении, чтобы играть еще более ведущую роль, чем сегодня. Я знаю, что ничего из этого не было бы сделано без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, которая случается раз в столетие, и худший экономический кризис со времен Великой Депрессии. Мы защитили и сберегли нашу демократию. И мы возродили и укрепили наши союзы по всему миру", – заявил президент США в своем обращении.

Байден добавил, что, хотя это было его намерением – добиваться переизбрания, он полагает, что в интересах Демократической партии и всей страны будет, если он "подаст в отставку и сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока".

"Позже на этой неделе я более подробно расскажу о своем решении нации. ... Сегодня я верю в то, во что верил всегда: нет ничего, чего бы Америка не могла сделать, если мы будем делать это вместе. Мы просто должны помнить, что мы – Соединенные Штаты Америки", – заявил американский лидер.

Кандидат в президенты от Республиканской партии, 45-й президент США Дональд Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов.

Телеканалу CNN, Трамп сказал, что ждет, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Харрис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байдена".

Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщили, что демократы могут убедить Байдена снять свою кандидатуру с выборов и он может принять соответствующее решение уже в эти выходные.

Согласно недавнему опросу, 79% демократов поддержали бы Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах президента США в ноябре, если Байден решит снять свою кандидатуру.

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