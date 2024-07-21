Байден выразил поддержку Камале Гаррис как кандидату от демократов

Президент США Джо Байден, объявивший о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, обратился к Демократической партии с призывом выдвинуть нынешнюю вице-президента Камалу Харрис вместо него. По словам американского лидера, для демократов "пришло время объединиться и победить" кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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Соответствующее заявление Байден обнародовал 21 июля на официальной странице в соцсети X. "Дорогие друзья-демократы, я решил не принимать эту кандидатуру и сосредоточить всю свою энергию на исполнении обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока", – говорится в публикации.

Политик добавил, что его самым первым решением в качестве кандидата от демократов в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом.

"И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – призвал Байден.

Как писал OBOZ.UA, вечером 21 июля Байден заявил, что покидает президентскую гонку, поскольку это "в интересах его партии и страны".

Ранее СМИ сообщали, что демократы могут убедить Байдена снять свою кандидатуру с выборов и он может принять соответствующее решение уже в эти выходные.

Согласно недавнему опросу, 79% демократов поддержали бы Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах президента США в ноябре, если Байден решит снять свою кандидатуру.

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