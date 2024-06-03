Таки без Байдена: Белый дом объявил главу делегации США на Саммите мира

Президент США Джо Байден не приедет на Саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Вашингтон на мероприятии будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом говорится в заявлении администрации американского лидера. В настоящее время участие в мероприятии подтвердили более 100 стран и международных организаций.

"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Гаррис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН", – говорится в заявлении Белого дома.

В Люцерн вместе с Камалой Гаррис поедет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Они будут вдвоем представлять на саммите Соединенные Штаты.

В конце мая представительница Белого дома Карин Жан-Пьер со своей стороны подтвердила, что делегация США примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. В администрации президента Соединенных Штатов Америки подчеркнули, что кто бы ни представлял Вашингтон на этом мероприятии, это не изменит уровня поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы видеть Байдена на Саммите мира в Швейцарии. Если он проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать этому стоя".

Как сообщал OBOZ.UA:

– ООН примет участие в Саммите мира в Швейцарии. Об этом стало известно по результатам телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

– Индия примет участие в Саммите мира. Кто будет представлять Нью-Дели, пока не сообщается.

– Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва решил не участвовать в Глобальном саммите мира по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Это связано с тем, что страны так называемого Глобального Юга с оговорками относятся к санкциям, введенным Западом против России из-за ее войны в Украине.

– Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в первом саммите мира в Украине. Мероприятие пройдет в июне 2024 года в Швейцарии.

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