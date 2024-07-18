Лидеры демократов в Конгрессе сделали 'предупреждение' Байдену о выборах: может ли он снять свою кандидатуру

Лидеры Демократической партии в Конгрессе США в частных разговорах с президентом Джо Байденом предупредили его, что он не сможет победить на выборах своего соперника Дональда Трампа. Они также выразили опасение тем, что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей, если продолжит баллотироваться на второй президентский срок.

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Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на источники. В частности, по данным CNN, бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в недавнем разговоре с Байденом в частном порядке заявила: опросы показывают, что президент не сможет победить Трампа.

По словам Пелоси, Байден рискует уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если останется в предвыборной гонке, сообщили четыре источника CNN, проинформированные о деталях телефонного разговора.

Байден в свою очередь ответил Пелоси, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить, сказал один из источников. Другой источник описал Байдена как "обороняющегося от опросов".

В какой-то момент Пелоси попросила Майка Донилона, давнего советника Байдена, выйти на линию, чтобы "обсудить эти данные".

Как отмечает CNN, этот телефонный звонок станет вторым известным разговором между законодателем Калифорнии и Байденом после "катастрофических" дебатов 27 июня.

Хотя точная дата беседы неизвестна, один из источников описал его как состоявшийся в течение последней недели. Пелоси и Байден также говорили в начале июля.

Ни один из источников при этом не указал, говорила ли Пелоси Байдену в этом разговоре, что, по ее мнению, президент должен выйти из гонки.

Пелоси провела недели после дебатов, выслушивая опасения своих коллег, говорится в статье. Она произвела фурор, когда сказала в интервью на прошлой неделе:

"Президент должен решить, будет ли он баллотироваться. Мы все призываем его принять это решение, потому что времени остается мало".

На просьбу прокомментировать разговор Байдена с Пелоси ситуацию пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс не ответил.

"Президент Байден – кандидат от партии. Он планирует победить и рассчитывает на сотрудничество с демократами Конгресса для принятия своей 100-дневной программы помощи работающим семьям", – сказал он.

Представитель Пелоси сообщил CNN, что она находится в Калифорнии с пятницы, 12 июля, и с тех пор не говорила с Байденом.

Другая американская газета, The Washington Post, сообщила, что с Байденом также встречались лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чарльз (Чак) Шумер.

На отдельных частных встречах на прошлой неделе они сказали ему: его дальнейшее выдвижение ставит под угрозу способность Демократической партии контролировать любую палату Конгресса в следующем году.

Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк) встретился с Байденом в четверг, 11 июля, вечером в Белом доме, а Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) встретился с ним в субботу, 13 июля, в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

На встречах лидеры Конгресса обсуждали обеспокоенность своих членов тем, что Байден может лишить их большинства, предоставив республиканцам гораздо более легкий путь для продвижения законопроектов, по словам четырех проинформированных человек, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать частные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, раговоры о возможном снятии кандидатуры Байдена с выборов продолжаются после его дебатов с Трампом, которые вызвали панику среди демократов и которые сам президент признал неудачными, объяснив, что ему было трудно дискутировать "со лжецом".

На днях Байден заявил о готовности провести новые дебаты в сентябре, чтобы "выйти и ответить на любые вопросы". Президент США также заверил, что он "на коне".

17 июля стало известно, что у Байдена диагностировали "ковид", что помешало ему провести ключевое предвыборное мероприятие для латиноамериканских избирателей. Политик некоторое время будет самоизолироваться в своей резиденции в Делавэре. На этом фоне в Демократической партии возникла новая волна дискуссий о необходимости замены кандидата в президенты.

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