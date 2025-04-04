Кремль "дал заднюю"? Переговорщик Путина после визита в США сделал неожиданное заявление о гарантиях безопасности для Украины

В России неожиданно заявили, что могут согласиться с предложениями по некоторым гарантиям безопасности для Украины в рамках предполагаемых предстоящих мирных переговоров. Там предполагают возможность дискуссий вокруг таких гарантий "в той или иной форме".

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Об этом заявил российский переговорщик Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон для переговоров с спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, пишет Politico. При этом Москва до сих пор считает "невозможным" вступление Украины в НАТО, что Киев называет действенной гарантией того, что Россия не нападет снова после прекращения текущей войны.

После встречи с Уиткоффом в четверг, 3 апреля, Дмитриев сделал неожиданное заявление о гарантиях безопасности для Украины.

"Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми", – сказал Дмитриев в разговоре с Fox News.

Какие именно гарантиях безопасности имелись в виду, представитель Путина не уточнил.

В то же время Дмитриев обвинил Украину в ударах по российским энергетическим объектам и заявил, что его переговоры в Белом доме имели "положительный результат".

А вот такую гарантию безопасности, как вступление Украины в НАТО, Дмитриев категорически отверг, назвав такое развитие событий "невозможным".

Киев же считает вступление в НАТО и присутствие миротворцев из США и Европы на территории Украины единственным действенным способом предотвратить новую агрессию России. Об этом не раз говорил, например, президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 2 апреля CNN заявили, что главный переговорщик Путина прибудет в США. Источники издания подчеркнули, что ради этого визита с Дмитриева Штаты даже временно сняли санкции. Тогда речь шла о том, что визит состоится "до конца недели".

В тот же день Кремль устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова назвал такой визит "возможным". Вдобавок Песков вновь обвинил Украину в якобы неоднократном нарушении моратория на удары по энергообъектам.

А уже 3 апреля Reuters сообщило, что спецпредставитель российского диктатора встретился с Уиткоффом в Вашингтоне. После встречи Дмитриев пожаловался на "воздействие некоторых сил", якобы "сознательно искажающих позицию России".

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