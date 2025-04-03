Спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в Вашингтоне на фоне заявлений о 'разочаровании' Трампа ходом переговоров – Reuters

Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев 2 апреля встретился со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом в Вашингтоне, что стало первым визитом высокопоставленного чиновника из РФ в Штаты после начала войны против Украины. Он состоялся на фоне разочарования американского лидера Дональда Трампа темпами переговоров о прекращении огня.

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Предполагается, что посланник Кремля может сыграть ключевую роль в налаживании отношений между США и Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника среди американских чиновников.

Содержание переговоров не раскрывается, но отмечается, что визит представителя Путина состоялся после того, как Трамп выразил недовольство медленными темпами переговоров относительно перемирия. В конце марта он заявил, что "разозлен" на диктатора и допустил возможность введения санкций против покупателей российской нефти.

По словам источников издания, Дмитриев прибыл в Вашингтон по приглашению Уиткоффа, возглавляющего контакты администрации Трампа с Кремлем. Белому дому пришлось предоставить специальную краткосрочную лицензию для въезда россиянина, поскольку он находится под американскими санкциями.

Аналитики предположили, что спецпредставитель российского диктатора может сыграть немаловажную роль в возобновлении отношений между Москвой и Вашингтоном. Дмитриев, получивший образование в Стэнфорде и ранее работавший в Goldman Sachs, считается "одним из самых осведомленных" относительно США представителей России. Он был главным переговорщиком на встрече американской и российской делегаций в Саудовской Аравии. Россиянин имеет тесные связи с ключевыми членами команды республиканца и стал самым высоким чиновником страны-агрессора РФ, посетившим США с момента полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В последнее время Дмитриев упоминал о "ряде инициатив" по сотрудничеству между Россией и США, в частности в сферах инвестиций, энергетики, освоения Арктики, космоса, редкоземельных металлов и даже потенциального взаимодействия с миллиардером Илоном Маском.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, США нужно искать новые методы "давления" на Россию для установления мира в Украине. Они отмечают, что одних экономических санкций против агрессора для этого будет недостаточно.

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