Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поездке главы Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон. Рупор Кремля заявил, что визит главного переговорщика Путина в США "возможен".

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Песков добавил, что Россия продолжает общение с американской стороной "по разным каналам", и в очередной раз выдал порцию обвинений в адрес Украины. Заявления он сделал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

Спикер Кремля сообщил, что визит Дмитриева в Соединенные Штаты возможен, однако Песков не стал уточнять, какие именно вопросы главный переговорщик Путина будет поднимать в Вашингтоне. При этом он лишь в общих чертах заявил, что диалог Москвы и Вашингтона продолжается.

"Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", – сказал Песков.

Также путинский пресс-секретарь в очередной раз выдвинул циничные обвинения в адрес Украины. Песков пожаловался, что Киев якобы не соблюдает договоренностей и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Он отметил, что Кремль из-за этого пожаловался американцам.

"Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами. Будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", – выдал Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность ввести дополнительные санкции, направленные против российской нефти, и вторичные санкции против ее покупателей, если диктатор Владимир Путин не достигнет прогресса по временному перемирию.

Ранее сообщалось, что устранение или даже ликвидация диктатора Владимира Путина не изменит общий политический курс России. На сегодняшний день главарь Кремля имеет окружение, которое не готово менять курс страны.

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