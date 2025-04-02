Ради визита сняли санкции: главный переговорщик Путина прибудет в США, ключевыми станут два вопроса – CNN

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев может посетить США на этой неделе. Он прилетит в страну для встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа на переговорах с Россией Стивом Уиткоффом.

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Ради того, чтобы Дмитриев мог прибыть в Штаты, Вашингтон временно приостановил наложенные на него санкции, этот визит может стать первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

"Ожидается, что старший российский представитель на переговорах Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров по укреплению отношений между двумя странами, поскольку они стремятся прекратить войну в Украине, по словам официального представителя США и двух источников, знакомых с планами", – говорится в сообщении.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в Вашингтон для переговоров с администрацией президента США не приезжал ни один российский чиновник такого уровня. И если Дмитриев прилетит, этот первый после длительного перерыва визит ознаменует, по мнению авторов CNN, еще один шаг в "заметном потеплении в отношениях между двумя странами", которое началось после возвращения Трампа в Белый дом в качестве президента.

CNN напоминает, что Дмитриев является близким советником Путина. В феврале этого года он вместе с другими высокопоставленными российскими должностными лицами принимал участие в первой встрече с американской делегацией в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, где стороны собирались начать обсуждение завершения российско-украинской войны.

К тому же Дмитриев вел переговоры с Уиткоффом по освобождению американского учителя Марка Фогеля, которого российские власти фактически захватили в заложники. Освобождение американца Москвой администрация Трампа восприняла как жест доброй воли.

Как и большинство российских топ-чиновников, Дмитриев находится под санкциями США из-за российского вторжения в Украину. Однако, по данным одного из источников CNN, правительство США временно отменило санкции в отношении него, чтобы Госдеп мог предоставить ему визу для приезда в США. Другой же источник подтвердил, что запрос о временной приостановке санкций против Дмитриева уже поступил в министерство финансов США.

"Представитель Государственного департамента сказал CNN, что "визовые записи являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США", поэтому они "не могут комментировать отдельные визовые дела". CNN обратился в Белый дом. Представитель министерства финансов отказался дать комментарий CNN. Представитель Дмитриева отказался от комментариев", – рассказали в CNN о результатах своих попыток получить официальное подтверждение или опровержение информации о возможном приезде советника Путина в Вашингтон и отмене санкций в отношении него.

Вхожий в близкий круг российского диктатора Владимира Путина Дмитриев известен также тем, что является генеральным директором государственного Российского фонда прямых инвестиций. Именно поэтому во время президентства Джозефа Байдена он, как и сам Путин и другие чиновники Кремля, попал под санкции США. Американский же минфин еще в 2022 году сообщал, что "Путин и его близкое окружение уже давно полагаются на РФПИ и Дмитриева для привлечения средств за границей, в том числе в Соединенных Штатах".

Если Дмитриев прилетит в Вашингтон, этот визит состоится через считаные дни после громких заявлений Трампа о возможности введения им новых санкций против России и его рассказов о том, как он "зол" на Путина из-за его критики в адрес Зеленского.

"Несмотря на недавнюю критику Трампа, президент перевернул позицию своего предшественника Джо Байдена относительно войны в Украине. Предыдущая администрация ввела строгие санкции против Москвы из-за ее вторжения в 2022 году и предоставила Киеву военную поддержку на миллиарды долларов. Трамп не оказывает никакой новой военной помощи и призвал к прекращению боевых действий, иногда повторяя тезисы Кремля и намекая на урегулирование, согласно которому Россия сохранит контроль над уже захваченной украинской территорией", – отмечает CNN.

До этого, напоминает телеканал, в Москву для встреч с Путиным дважды летал спецпредставитель Уиткофф.

"Но Трамп, похоже, все больше разочаровывается в российском президенте из-за отсутствия прогресса в прекращении боевых действий. В частном порядке Трамп открыто сомневается, можно ли доверять Путину, и у него заканчивается терпение в отношении России, заявили три человека, знакомые с последними мнениями президента по поводу российского президента. На прошлой неделе в интервью Newsmax Трамп признал, что Россия может "тянуть время", – отмечает CNN.

Журналисты также напоминают, что Путин не только отверг недавний призыв Трампа к немедленному прекращению огня в Украине, но и добавил новые требования, включая отмену санкций США, для прекращения огня по поводу боевых действий в Черном море после завершения последних переговоров на прошлой неделе и объявления моратория Белым домом.

В то же время Трамп не прекращает выпадов в адрес президента Украины Владимира Зеленского. На днях он обвинил своего украинского коллегу в "попытках отказаться" от соглашения о полезных ископаемых, добавив, что Зеленский столкнется с "большими проблемами", если его не подпишет.

Напомним, ранее Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для России, чтобы согласиться на прекращение огня. Правда, этот дедлайн не имеет конкретных временных рамок.

Президент США заявил, что "зол" на кремлевского диктатора. При этом он добавил, что не хотел бы прибегать к жестким мерам, потому что в целом "уверен в Путине и не сомневается, что он придерживается своего намерения заключить мирное соглашение".

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