'Координируем наши позиции': Зеленский провел переговоры с Макроном и раскрыл подробности

Президент УкраиныВладимир Зеленский в четверг, 7 августа, провел очередной разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время переговоров стороны обсудили недавние международные контакты, в частности, Зеленский поделился оценкой разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

В свою очередь, французский лидер проинформировал о собственных контактах с другими главами государств. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дал ему наше украинское видение вчерашнего разговора с Президентом Трампом и коллегами в Европе. Эмманюэль проинформировал о своих контактах с лидерами – те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, лидеры согласовали общий подход к ключевым вопросам безопасности, отметив важность европейского единства и скоординированных действий в тесном сотрудничестве с США.

"Координируем наши позиции и одинаково видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности. От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень много – и сейчас, и на будущее", – подчеркнул он.

Оба лидера согласились на необходимости результативной работы как на уровне советников, так и непосредственно между главами государств. При этом Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина готова к реальному прекращению огня, однако пока не получила четкого публичного ответа со стороны России.

"Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия. Договорились еще обсудить с Президентом Франции итоги моих и его разговоров в течение дня с другими лидерами. Спасибо!" – резюмировал он.

Что предшествовало

До этого Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время разговора стороны подтвердили общее видение необходимости скорейшего завершения войны в Украине достойным миром.

Утром Зеленский анонсировал телефонные переговоры в течение дня 7 августа, которые будут посвящены прекращению российско-украинской войны. Глава государства подчеркнул, что эти контакты необходимы для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах. Президент отметил, что проведет телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также с коллегами из Франции и Италии.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ. Представитель Белого дома встречался, в частности, с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После этого был ряд заявлений о "прогрессе" в российско-американских отношениях. Более того, звучали предположения, что вскоре президент США Дональд Трамп встретится с Путиным, а после этого будет организована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским с участием Трампа и Путина.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент в ближайшее время определится относительно вторичных санкций против торговых партнеров страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, в Институте изучения войны считают, что Кремль воспользовался визитом американского спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы изобразить Россию "рациональным" участником двусторонних переговоров накануне объявленного последнего срока для прекращения огня. "Дедлайн" истекает 8 августа.

