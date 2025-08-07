'Время завершать войну': Зеленский провел переговоры с Мерцом и раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 августа, провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время разговора стороны подтвердили общее видение необходимости скорейшего завершения войны в Украине достойным миром.

Зеленский отметил, что параметры окончания войны будут определять условия безопасности для всей Европы на ближайшие десятилетия. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

О чем говорили Зеленский и Мерц

"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война именно в Европе, и Украина – неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах о вступлении в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов", - говорится в сообщении.

Во время разговора стороны скоординировали свои позиции и договорились о дальнейших переговорах. Сегодня советники по безопасности Украины, Германии, Европы и США проведут онлайн-заседание для согласования общих подходов. Также были обсуждены возможные форматы будущих встреч лидеров, направленных на мирное урегулирование – два двусторонних и один трехсторонний.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!" – подчеркнул президент.

Что предшествовало:

Стоит отметить, утром Зеленский анонсировал телефонные переговоры в течение дня 7 августа, которые будут посвящены прекращению российско-украинской войны. Глава государства подчеркнул, что эти контакты необходимы для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах. Президент отметил, что проведет телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также с коллегами из Франции и Италии.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ. Представитель Белого дома встречался, в частности, с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После этого был ряд заявлений о "прогрессе" в российско-американских отношениях. Более того, звучали предположения, что вскоре президент США Дональд Трамп встретится с Путиным, а после этого будет организована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским с участием Трампа и Путина.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент в ближайшее время определится относительно вторичных санкций против торговых партнеров страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, в Институте изучения войны считают, что Кремль воспользовался визитом американского спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы изобразить Россию "рациональным" участником двусторонних переговоров накануне объявленного последнего срока для прекращения огня. "Дедлайн" истекает 8 августа.

