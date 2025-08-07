'Мир имеет рычаги давления на агрессора': Зеленский анонсировал важные переговоры, которые могут приблизить мир в Украине

Президент Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры в течение дня 7 августа, которые будут посвящены прекращению российско-украинской войны. Глава государства подчеркнул, что эти контакты необходимы для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах.

Президент отметил, что проведет телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с коллегами из Франции и Италии. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломатические усилия

По словам главы государства, в течение дня состоится также коммуникация на уровне советников по национальной безопасности. Зеленский отметил, что лично поручил провести сегодня этот специальный формат.

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах. Вчера после нашего совместного разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно с генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Стуббом. Работаем вместе", – сообщил Зеленский.

Приоритет – прекращение огня

Зеленский рассказал, что обсудит с партнерами ключевые детали, однако приоритеты остаются совершенно четкими. Глава государства заявил, что Россия должна пойти на прекращение огня.

Также президент отметил, что обсуждаться будут переговоры на уровне лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно продолжительный мир.

"Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может оказаться действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье – долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой", – рассказал Зеленский.

Глава государства в очередной раз заявил, что Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Однако важно, чтобы Россия, которая начала войну, по-настоящему предпринимала шаги для прекращения агрессии.

"Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", – отметил президент.

Что предшествовало

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 6 августа прибыл в Москву и провел переговоры с высшим руководством РФ. Представитель Белого дома встречался, в частности, с диктатором РФ Владимиром Путиным.

После этого последовал ряд заявлений о "прогрессе" в российско-американских отношениях. Более того, звучали предположения, что в скором времени президент США Дональд Трамп встретится с Путиным, а после этого будет организована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским при участии Трампа и Путина.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент в ближайшее время определится относительно вторичных санкций против торговых партнеров страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, в Институте изучения войны считают, что Кремль воспользовался визитом американского спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы изобразить Россию "рациональным" участником двусторонних переговоров в преддверии объявленного крайнего срока для прекращения огня. "Дедлайн" истекает 8 августа.

