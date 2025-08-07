США приблизились к завершению войны в Украине, – Рубио

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшие часы, максимум за 36 часов определится относительно вторичных санкций против торговых партнеров страны-агрессора России. Дело в том, что после встречи посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа к российскому диктатору, в США считают, что приблизились к завершению войны в Украине "больше, чем когда-либо".

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По крайней мере, так считает государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом он рассказал в комментарии для американского вещателя Fox News.

"Сегодня был хороший день, но впереди много работы. Я не хочу преувеличивать, но сегодня мы точно ближе к миру, чем вчера, когда мы вообще не были к нему близки", – в частности, сказал он.

Рубио не объяснил, на чем базируется его оптимизм, но намекнул, что в ближайшем будущем возможны трехсторонние переговоры – американского и украинского лидеров Трампа и Зеленского с главой Кремля Путиным.

"Если дела и дальше будут развиваться, очень скоро у президента Трампа появится возможность встретиться здесь как с Владимиром Путиным, так и с президентом Зеленским", – сказал он. Правда, "пока такое общение не запланировано", потому что нужно провести подготовительные к встрече работы, уточнил глава Госдепа.

Однако вопрос вторичных санкций против РФ с повестки дня не снят, добавил Рубио и пояснил, что в течение 24-36 часов Трамп примет решение по указанным ограничениям.

Так или иначе, но США якобы "лучше понимают условия", при которых РФ согласится на прекращение огня, сказал Рубио и добавил, что в возможных переговорах по урегулированию конфликта якобы ключевыми будут "территориальные вопросы".

Что предшествовало

Утром 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. В столице страны-агрессора он провел переговоры с высшим руководством РФ, в частности с Путиным. Уиткофф разговаривал с российским диктатором около трех часов.

Впоследствии в Кремле прокомментировали их разговор, заявив, что во время встречи состоялся обмен "сигналами" относительно войны в Украине.

После встречи Уиткоффа и Путина Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа проходила с участием европейских лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Трампом он и европейские лидеры обсудили "то, что было озвучено в Москве". Глава государства подчеркнул, что общая позиция Украины вместе с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться, и это должно быть честное завершение надежным и длительным миром.

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