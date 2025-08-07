Россия пытается устроить "раскол" в администрации Трампа: в ISW указали на нюанс с визитом Уиткоффа

Страна-агрессора Россия старается посеять "раскол" в администрации президента США Дональда Трампа в рамках более масштабных усилий по анонсированных им санкций. В Кремле воспользовались визитом американского спецпосланника Стива Уиткоффа, чтобы изобразить его рациональным участником двусторонних переговоров и отодвинуть усилия республиканца на задний план.

Москва лишь притворилась "хорошим" переговорщиком в преддверии объявленного Трампом крайнего срока 8 августа для мирных усилий в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Россия пытается устроить "раскол" в команде Трампа

Аналитики указали, как российские государственные СМИ и прокремлевские издания тиражировали комментарии депутатов госдумы России, в основном представляя спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа как рационального участника американо-российских переговоров, а как Трампа – как иррационального.

Так, депутат Григорий Карасин еще 4 августа заявил, что надеется, что результаты встречи Уиткоффа с Путиным будут "конкретными, а не эмоциональными, как последние заявления Трампа". Российские же СМИ напомнили и преувеличили этот комментарий, освещая визит американца в Москву 6 августа.

Первый замглавы комитета по международным делам госдумы Алексей Чепа выразил убеждение, якобы Трамп отправил Уиткоффа в Москву для "смягчения напряженности" после недавних "ультиматумов", согласно которым Россия должна прекратить войну или подвергнется санкциям США. Он указал, что такое смягчение может негативно повлиять на имидж администрации Трампа.

Российский миллионер Александр Коц, который также является членом совета по правам человека при Кремле, обвинил Трампа в "раздаче" ежедневных ультиматумов и заявил, что после встречи с Путиным Уиткофф представит президенту США предложение, которое тот "воспримет как маленькую победу".

В ISW оценили, что Кремль часто пытался посеять разногласия между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой в рамках более широких усилий по сдерживанию поддержки Украины. Аналитики предполагают, что в этот раз Кремль использует аналогичную информационную тактику против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия США по принуждению Путина к участию в содержательных переговорах о прекращении войны.

"Кремль также, вероятно, стремится принудить США к односторонним уступкам в отношении войны, включая содействие заключению американо-российских экономических соглашений в пользу России без заявленных Трампом предварительных условий прекращения огня и переговоров о прочном мире", – подчеркнули в ISW.

Что предшествовало

Российский диктатор Путин встретился Уиткоффом в Москве 6 августа, но конкретные результаты их диалога остаются неясными. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, якобы встреча была "полезной и конструктивной", и после нее он с диктатором обменялись "сигналами" по поводу Украины. Ушаков заявил, что Кремль воздержится от дальнейших заявлений о переговорах до тех пор, пока Уиткофф не проинформирует о результатах Трампа.

Ведущий российский переговорщик и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также присутствовал на встрече и назвал диалог "успешным".

Трамп же охарактеризовал переговоры как "крайне продуктивные" и заявил, что Уиткофф и Путин достигли "большого прогресса", подчеркнув важность прекращения Россией войны против Украины. Но на это время ни Кремль, ни Белый дом не опубликовали официальных заявлений по итогам переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отмечают, что Путин остается приверженным достижению своих "начальных целей войны" против Украины и настроен продолжать ее. Поэтому только помощь Киеву в нанесении агрессору потерь на поле боя является важнейшим условием, чтобы убедить диктатора пересмотреть позицию и по боевым действиям, и по переговорам.

