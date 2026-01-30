'У нас есть шанс': Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в ЕС и НАТО

Вступление Украины в Европейский Союз для нашего государства является экономическим приоритетом, ведь членство обеспечит гарантии безопасности, общие технологические решения и открытие новых рынков для экономики. Технически Украина будет готова присоединиться к Европейскому Союзу в 2027 году.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Евросоюз имеет составляющую безопасности, которая до сих пор демонстрировала эффективность. Кроме того, перспективное членство в ЕС будет служить дополнительной гарантией безопасности для инвесторов и способствовать привлечению финансирования для восстановления экономики и восстановления Украины.

Зеленский уточнил, что технически Украина будет готова к членству в 2027 году после завершения необходимых реформ и открытия всех кластеров сотрудничества с ЕС. Однако гибридное сопротивление страны-агрессора России, которая заинтересована в блокировании украинской интеграции и контроле над рынком и потенциалом страны, создает определенные вызовы в процессе вступления.

"Россия будет блокировать наше вступление в Евросоюз в будущем, в спокойное время, – это же очевидная вещь, они это уже делали. Россия не хочет, чтобы мы были европейской страной. Ее интересует украинский рынок. Ее интересует украинский потенциал. Наши люди. Ее интересует, чтобы Украина не была ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Поэтому так – мы приоритезируем это сейчас, чтобы обезопасить будущее", – подчеркнул глава государства.

Относительно НАТО президент отметил, что вступление Украины может быть затруднено из-за международных политических позиций, в частности США. Однако большинство европейских государств поддерживают интеграцию страны.

"Я не хочу быть таким президентом, который будет говорить – как это было в течение 20 лет – о НАТО, а Украина так и не вступит в НАТО из-за блокирования России и не только. Америка также не в восторге. А Европа в большинстве своем как раз поддерживает. Но если Америка против, то уже будет не большинство Европы, а, наверное, будет половина. Может, большая часть, а может, меньшая часть, которая будет поддерживать нас в НАТО. Но относительно Евросоюза – иначе. Я вижу – у нас есть шанс", – отметил Зеленский.

Напомним, Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель 29 января выразил скептицизм относительно планов Украины стать полноправным членом Европейского Союза уже в следующем году. Дипломат подчеркнул, что процесс расширения блока базируется на строгом соблюдении установленных критериев, а давление и фиксация конкретных дат могут навредить дипломатическим усилиям Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что наша страна при вступлении в Европейский Союз не рассчитывает на особые условия. В то же время Киев будет нуждаться в ограниченных и временных исключениях, прежде всего в сфере окружающей среды и сельского хозяйства.

