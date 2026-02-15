Россиян учат, как жить при повышении тарифов на коммуналку: покупать просрочку, переходить на уличную еду и ходить в треш-маркеты

В России новая беда: граждане получили новые платежки за коммунальные услуги и пришли в ужас. Стоимость тепла, электричества выросла в полтора-два раза. Для многих такие расценки стали запредельными. В то же время в РФ старательно скрывают инфляцию, рост цен и придумывают разные названия, чтобы прикрыть обнищание граждан. Например, "осознанное потребление" или "осторожное потребление".

Россияне возмущены новыми платежками

В России резко выросли тарифы ЖКХ. Жители РФ выкладывают в соцсети свои "потяжелевшие" в полтора-два раза платежки. Хотя официально с 1 января тарифы должны были увеличиться только на 1,7%, а основная волна подорожания планировалась с осени.

Так, пенсионерка Алла Перевалова из Красноярска сообщила, что еще в прошлом году платила 4500 рублей (2250 грн) в месяц, а за январь получила платежку на 7500 рублей (3750 грн).

В Архангельской области людям пришли платежки с суммами 15 000 – 18 000 рублей (7500 – 9000 грн). Житель Владивостока сообщил, что только за отопление получил счет на 10 000 рублей (5000 грн). В подмосковном Одинцово за двухкомнатную квартиру счет выставили на 19 000 рублей (8500 грн), хотя до этого жильцы платили 11 000 рублей (5500 грн).

Предпринимательница и предсказательница из Владивостока Катерина Коэн в Instagram записала сразу три видео, где рассказала, что ее семье за дом в 260 кв. м пришел счет за электричество на 47 000 рублей (23 500 грн), тогда как раньше платили 14 000 рублей (7000 грн).

"Кто готов терпеть и сидеть с языком в **пе, пожалуйста, продолжайте", – заявила женщина. Она намерена была разбираться и бороться, поскольку весь дом на электричестве и платить такие суммы ей не по силам.

Однако в третьем видео она заявила, что заканчивает рассказывать про электричество якобы по просьбе своих родных, поскольку это может быть небезопасно.

Предсказательница еще недавно у себя на страничке в соцсети давала прогноз на 2026 год, где предрекала, что Украина придет в себя после войны только к 2035 году и то не точно. Но вот предвидеть собственные платежки она так и не смогла.

Теперь покупают просрочку

Однако в России креативно подходят к проблеме народного возмущения коммунальными тарифами. В Youtube распространяются видео с экспериментами прожить на тысячу рублей в течение недели. Герои радостно делятся видео, как они готовы жить на двух помидорах, килограмме картошки, муки и одной курице все семь дней, да еще и вдвоем.

В Карелии пошли еще дальше. Там местный минфин объявил челлендж: "осознанное потребление". Жителям предложили провести месяц без "лишних" трат. Т. е. без похода в кино, без такси, без покупки одежды, без посиделок в кафе или ресторане – оплачивать только приобретение еды и коммунальные счета.

Жители Карелии креатив не оценили, вскоре челлендж прекратили, а инициаторов обещают наказать.

А российские эксперты вынужденную экономию населения на покупках и еде называют "осторожным потреблением". Теперь россияне в треш-супермаркетах выбирают товары с подходящим к концу сроком употребления, потому что их продают с большими скидками.

Отдают предпочтение уцененным товарам. Покупают не литровую бутылку молока, а упаковку 800 мл. А чтобы купить более дешевые товары, граждане готовы топать пешком пару километров в магазины-дискаунтеры. Хотя раньше на такие продукты и не взглянули бы из-за низкого качества и непрезентабельного вида. Но сейчас на такие "мелочи" внимания уже не обращают. Такой подход теперь называется "умным".

Россияне перестают ходить в кафе и рестораны, а все чаще предпочитают уличную еду и кофе. Теперь это называется "отказ от излишеств".

Продукты дороже, чем в Европе

И все это на фоне инфляции и постоянно растущих цен на еду в РФ. В последнее время у россиян истерику вызывают цены на свежие огурцы: аж до 600 рублей (300 грн), и это вызывает шок. Ведь привыкли жить на широкую ногу, а тут уже минимум года два приходится все ужимать и ужимать свои расходы.

Дошло до того, цены на продукты в супермаркетах "загнивающей" Европы оказались ниже, чем в бюджетной "Пятерочке" РФ. Так, в ЕС дешевле зелень, вино, молоко, бананы, помидоры, сыр, яблоки, апельсины.

В Государственной думе уже опомнились и призывают ввести мораторий на рост коммунальных тарифов. В Кремле обещают внимательно следить за ситуацией. А вот с 1 октября тарифы на коммуналку вырастут еще больше – на 8-19%. Это будет второй этап подорожания, прямо сразу после выборов в Госдуму.