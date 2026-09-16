В стране ЕС изменят правила предоставления гражданства украинцам: что обеспокоило правозащитников

В Ирландии могут пересмотреть правила натурализации иностранцев, что существенно удлинит путь украинцев, имеющих статус временной защиты, до получения гражданства. Правительство страны предлагает ужесточить требования для получения паспорта – в частности, продлив срок проживания до 8 лет, введя экзамены на знание языка и истории страны, а также финансовые проверки.

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Об этом говорится на сайте Кабмина Ирландии, который ранее в сентябре одобрил приоритетную разработку соответствующего законопроекта Irish Nationality and Citizenship (Amendment) Bill 2026. Новые нормы уже вызвали беспокойство правозащитных организаций, которые призвали власти предусмотреть справедливые переходные правила и учесть интересы украинцев с временной защитой.

Что именно предлагается изменить

Увеличение цензура проживания ( базового необходимого срока непрерывного легального проживания) с 5 до 8 лет.

базового необходимого срока непрерывного легального проживания) с 5 до 8 лет. Введение обязательных экзаменов на знание языка и оценку знаний по истории и государственному устройству страны.

и государственному устройству страны. Более строгая оценка финансовой состоятельности и независимости заявителей .

"Эти меры касаются требований к натурализации и не должны толковаться как оценка вклада мигрантов. Они призваны обеспечить, чтобы гражданство отражало продемонстрированную прочную связь с Ирландией, знание государства и его институтов, а также постоянное обязательство участвовать в жизни ирландского общества", – утверждает министр юстиции, внутренних дел и миграции Джим О'Каллаган.

Активисты обратились к правительству

На этом фоне в Кризисном центре украинцев в Ирландии (UCCI) подчеркнули, что период пребывания под временной защитой с 2022 года пока не засчитывается в стаж натурализации. Из-за этого после смены статуса путь к паспорту вместе с новыми 8 годами может растянуться на 10-12 лет, в связи с чем такую модель в общественной организации назвали несправедливой.

"Государство имеет право устанавливать требования к гражданству. Но эти требования должны быть соразмерными, обоснованными и учитывать реальное время законного проживания человека и его вклад в общество. Особенно несправедливо обнулять годы проживания только из-за того, что человек находился на статусе, который ему предоставило само государство", – говорится в заявлении UCCI.

Активисты назвали интеграцию без реальной перспективы принадлежности к обществу не интеграцией, а "постоянным откладыванием принадлежности".

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в Ирландии изменились правила поддержки граждан Украины со статусом временной защиты. В связи с этим беженцам прекращают государственное размещение в отелях, гостевых домах и т. п. Власти даже опубликовали список таких объектов с датами выселения.

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