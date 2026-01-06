Когда Рада рассмотрит увольнение и назначение министров: нардеп дал прогноз

Верховная Рада Украины на следующей неделе может рассмотреть вопрос об увольнении и назначении руководителей нескольких министерств. Ожидается, что также будут обсуждаться другие кадровые изменения.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, среди других кадровых изменений, перестановки могут произойти в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Кадровые изменения в правительстве

Парламентарий заявил, что на следующей неделе будет как минимум два голосования за увольнение министра обороны и министра цифровой трансформации, и три назначения, где кроме главы Минобороны, должны назначить новых руководителей Минюста и Минэнерго.

"Пока активнее всех говорят о министре образования. До этого, же образовательное направление было за первым вице-премьером Федоровым. С его переходом на Минобороны, то скорее всего будут менять Оксена Лисового", – прогнозирует Железняк.

По мнению чиновника, также должны назначить нового министра цифровой трансформации, поскольку Михаил Федоров получит должность министра обороны Украины. Секретаря СНБО Рустема Умерова, судя по его заявлению, переведут на должность советника президента по вопросам нацбезопасности, поэтому указанная позиция тоже будет вакантной.

"Хотят заполнить вакансию все же Председателя Фонда госимущества. Здесь уже давно обсуждается одна кандидатура – председатель экономического комитета ВРУ", – сказал Железняк, намекая, что речь идет о нардепе от фракции "Слуга народа" Дмитрии Наталухе.

Несмотря на это, как заявил парламентарий, увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ и назначениена его место Евгения Хмары, как нового руководителя, в парламенте сейчас рассматривать не будут.

Напомним, 2 января стало известно, что Владимир Зеленский предложил экс-главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Тот согласился и назвал это "еще одним рубежом ответственности перед страной". Начальником ГУР МО он был с 5 августа 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины провел ряд кадровых перестановок: новым главой ГУР стал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, Денис Шмыгаль возглавит Минэнерго, а Михаил Федоров станет новым министром обороны. Такжеон назначил постпреда Украины в ООН Сергея Кислицу первым заместителем главы Офиса президента Украины, а советником по вопросам экономического развития была назначена Христя Фриланд.

