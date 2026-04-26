Заграничный стаж могут не засчитать: что нужно сделать, чтобы не потерять годы для пенсии

Украинцам зарубежный стаж не засчитывается автоматически, ведь для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд (ПФУ) и предоставить документы, подтверждающие официальную работу и ее признание в пенсионной системе другой страны. Без этого годы работы за рубежом могут не учесть, из-за чего человек рискует потерять право на пенсию в 60 лет или получить меньшие выплаты.

Об этом сообщает ПФУ. После принятия постановления Кабинета Министров №562 от 16 мая 2025 года в Украине официально урегулировали порядок зачисления страхового стажа, приобретенного за рубежом.

Теперь в страховой стаж могут включать даже периоды работы в странах, с которыми Украина не имеет международных пенсионных соглашений. Отмечается, что это особенно важно для большого количества украинцев, которые работали в Европе, а также для тех, кто ранее приобретал стаж в странах бывшего СССР.

Отдельно это касается граждан, которые работали в России и Беларуси, ведь именно с этими странами возникало больше всего проблем при подтверждении стажа. Многие люди ошибочно полагают, что официальная работа за рубежом автоматически учтется при назначении пенсии в Украине.

На самом деле это не так, ведь Пенсионный фонд не получает эти данные автоматически, поэтому человек должен самостоятельно инициировать процесс. Без поданного заявления и подтверждающих документов зарубежный стаж просто не будет учтен.

В ПФУ отмечают, что это может привести к ситуации, когда человеку не хватит необходимого количества страховых лет для выхода на пенсию в 60 лет. Для зачисления стажа необходимо подтвердить сам факт официальной работы за рубежом. Для этого подходят:

справки с места работы;

выписки из официальных реестров;

документы из пенсионных органов другой страны;

другие официальные подтверждения того, что этот период признается в пенсионной системе другого государства.

Главное – документ должен подтверждать не просто факт трудоустройства, а именно то, что этот период был учтен в пенсионной системе страны пребывания. Отдельно нужно подтвердить еще одно важное условие – человек не должен получать пенсию за пределами Украины.

Также необходимо подтвердить, что лицо не состоит на пенсионном учете за рубежом и не обращалось за назначением пенсии в другом государстве. Без этого Пенсионный фонд может отказать в зачислении стажа.

Именно это требование часто становится неожиданностью для людей, которые считают, что достаточно только справки о работе. Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через электронный портал Пенсионного фонда;

через приложение или портал Дія.

Даже при онлайн-подаче все подтверждающие документы остаются обязательными. Пенсионный фонд также может дополнительно проверять информацию через международные запросы в компетентные органы другого государства.

