'Когда есть воля к обороне': немецкий эксперт напомнил, как Украина показала Европе, что Россию можно остановить

Российско-украинская война показала Европе, что армии РФ можно эффективно противодействовать, если для этого есть соответствующее вооружение и политическая воля. Теперь Запад имеет более реалистичное представление о конвенционных возможностях Российской Федерации.

Об этом заявил Тим Штухтей, который является директором Бранденбургского института общества и безопасности (BIGS), а также профессором экономики кибербезопасности в Немецком университете цифровых наук (German UDS). В интервью "Укринформу" он признался, что не ожидал такой длительной войны в Украине.

"Считал ли я, что война может длиться так долго? Мое восприятие также сформировано моей социализацией как молодого человека и солдата, который еще в 1988 году с оружием в руках на "железном занавесе" защищал НАТО от Советского Союза и Варшавского договора. Тогда мы имели определенный страх и уважение к масштабам советской армии. А Россия воспринималась как прямая военная наследница этой силы. Поэтому я, как и многие другие люди, был удивлен тем, что Украина вообще смогла настолько успешно обороняться, и это – вплоть до сих пор, и что война не закончилась за несколько недель", – сказал эксперт.

Штухтей обратил внимание на то, что украинская армия, получив международную помощь, "организовалась и перешла к упорядоченной обороне – с впечатляющим результатом".

Хотя в начале вторжения она была значительно меньше численно и хуже оснащенной, армия Украины не только остановила оккупантов, но и кое-где отбросила их назад.

Сейчас (даже при отсутствии значительных наступательных успехов) Силы обороны Украины хорошо вооружены и способны существенно замедлять российское наступление.

"Это впечатляет, особенно учитывая недостаток личного состава. Но не следует забывать, что цена этого высока как для военных, так и для гражданского населения", – сказал Штухтей.

Европа уже сделала выводы

По словам директора BIGS, эта ситуация привела к более реалистичному представлению на Западе о конвенционных возможностях РФ.

"И это отнюдь не умаляет украинских достижений. Наоборот, война показывает, что когда есть воля к обороне, соответствующее вооружение и инфраструктура, россиянам можно сопротивляться. В конце концов, российские вооруженные силы выглядят плохо управляемыми, плохо организованными и слабо мотивированными.

И я считаю, что именно для немцев, которые до сих пор очень сильно боятся любого военного столкновения, это важное послание", – высказал свое мнение эксперт.

Также он подчеркнул, что совокупные ресурсы европейских государств значительно превышают российские, а еще они намного современнее с точки зрения технологий.

"Украина же демонстрирует, насколько она устойчива, и что во взаимодействии с партнерами Россию можно остановить. Совместно Европа способна создать значительный сдерживающий потенциал – если только захочет. Надеюсь, [кремлевский диктатор Владимир] Путин разделяет мою оценку. Если посмотреть, какими средствами совокупно обладают европейские государства, то это значительно больше и технологически намного современнее. И многое еще появится в ближайшие годы", – сказал Штухтей.

