Следующей будет Эстония и крах мирового порядка: немецкий ученый спрогнозировал развитие событий, если Запад прогнется перед Россией в Украине

Российская Федерация не прекратит агрессии, если Запад заставит Украину пойти на несправедливую сделку. Следующими целями Москвы вполне могут стать страны НАТО – в частности Эстония, и нападение на нее россиянам было бы выгодно начать с города Нарва.

Такой сценарий считает вероятным Карло Масала из Университета Бундесвера. Своими мыслями он поделился в книге "Если Россия победит". Издание The Economist кратко рассказало о том, что описал автор.

Что будет, если Владимир Путин будет считать себя победителем в войне против Украины?

Профессор Масала, один из самых известных немецких военных аналитиков, опирается на данные, исследования и беседы с чиновниками и военными планировщиками, описывая гипотетический сценарий победы РФ в войне.

В его воображении США вынуждают Киев пойти на суровое перемирие, и тогда Россия оккупирует пятую часть территории Украины. Путин объявит победу. Популисты в Европе будут упрекать либеральных "военных подстрекателей" за то, что они так щедро поддерживали украинский народ, якобы безосновательно продолжая боевые действия и истощая национальные казны Европы. Тем временем Америка резко сократит количество войск, размещенных в Европе, и передислоцирует их в Азию.

Что может произойти дальше?

Путин неожиданно уйдет с должности, а его преемником будет "молодой технократ". Новый лидер государства-агрессора будет заявлять о потеплении в отношениях с Западом. Однако Путин не исчезнет с политической арены. Он все еще будет возглавлять таинственную организацию под названием "Фонд Новой России" и иметь очень много влияния.

На оккупированных украинских территориях жителей, которые откажутся подчиняться Москве, будут отправлять в "лагеря перевоспитания". Зато россиян "власть" будет активно переселять на ВОТ. Более миллиона беженцев будут бежать из страны. Проукраинские партизаны будут регулярно атаковать полицейские участки, захватчики отреагируют еще более жестокими репрессиями против гражданского населения.

В свободных регионах Украины будет назревать конфликт. Поезда, полные молодых, образованных украинцев, будут уезжать. Экономическая и политическая ситуации ухудшатся, президент Владимир Зеленский объявит выборы и проиграет их.

Россия же будет перевооружаться, на тайных совещаниях разрабатывать планы подрыва НАТО без фактического начала конфронтации, потому что прямое столкновение Кремль боится проиграть. Любая атака должна быть неожиданной, чтобы НАТО не успело подготовиться; в то же время лидеров НАТО нужно убедить, что российские цели ограничены, чтобы уменьшить мотивацию к решительному ответу. Если, вопреки ожиданиям, Североатлантический альянс отреагирует решительно, российские войска быстро отступят. Если нет, они смогут удержать свои позиции.

По сценарию господина Масалы, Кремль начнет с отвлекающих маневров далеко от границ. К примеру, российские наемники спровоцируют в Европе миграционный кризис. Испуганные ультраправые европейцы отправят военные корабли в Средиземное море, ослабляя оборону НАТО в Балтийском регионе.

Китай любезно захватит спорный риф в Южно-Китайском море, привлекая тем самым все внимание американских военных руководителей.

Тогда Россия ударит, но хитро. Две бригады солдат в масках быстро захватят небольшой эстонский город Нарва, встретив незначительное сопротивление как военных, так и жителей города, которые в основном говорят на русском языке и годами подвергались потоку прокремлевской пропаганды.

Это прямое нападение на территорию НАТО, которое должно повлечь применение статьи 5. Но есть нюансы. Российские войска, замаскированные под туристов, захватили лишь малонаселенный эстонский остров, что затрудняет для НАТО отправку подкрепления. Президент Америки должен решить, собирать ли войска, чтобы отбить Нарву, рискуя, по его мнению, Третьей мировой войной, или позволить РФ продолжать оккупацию.

В контактах с Белым домом российские посланники будут значительно преувеличивать степень "жестокого" обращения с русскоязычными в Эстонии. А еще – будут угрожать ядерным оружием, блефуя. Президент США поверит и откажется рисковать из-за небольшого эстонского города. В Кремле будут тихо праздновать политическую слабость Запада.

Окрыленный дешевой победой, режим объявит о еще одной "сенсации". К 2030 году Россия объединится с Беларусью под руководством одного президента. Нетрудно догадаться, кто это может быть.

Европейские лидеры, за исключением некоторых популистских правых, с ужасом поймут, что старая архитектура безопасности, которая защищала их от российского агрессора, разрушена. Си Цзиньпин будет радоваться, что Америка – глобальный шериф – ушла в отставку. Теперь можно свободно делить мир.

Сценарий профессора Масалы лишь гипотетический, но он доступно объясняет, почему Европа должна серьезнее относиться к своей обороне. Россия все еще далека от победы на поле боя – несмотря на то, что половину своего бюджета тратит на войну. Такие альянсы, как НАТО, еще могут выжить.

Если Запад позволит своим врагам победить, история не будет судить его лидеров снисходительно.

