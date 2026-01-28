Ответ России и Китаю? Rheinmetall хочет построить для Германии сеть военных спутников
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB договорились о создании спутниковой сети для Министерства обороны Германии. Подобные меры могут быть направлены как противодействие как России, так и Китаю.
Об этом сообщает BBC. Разработку спутниковой сети для немецкого Минобороны представляют как конкурент американской сети Starlink от Илона Маска.
Что известно
Как сообщается, появление немецкого проекта обусловлено не столько стремлением конкурировать с США, как активностью Москвы и Пекина в космосе. Бундесвер утверждает, что космические аппараты этих стран действуют все более враждебно к немецким спутникам.
Осенью Берлин решил выделить 35 миллиардов евро на развитие немецкой военной космической программы. По информации FT, Rheinmetall и OHB смогут претендовать на часть этой суммы. Их конкурентом в этом тендере может быть другое совместное аэрокосмическое предприятие, которое в октябре прошлого года создали Airbus, Leonardo и Thales.
О выделении такой суммы на развитие военно-космических технологий объявил в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус. Заявление главы немецкого оборонного ведомства прозвучало во время его выступления на космическом конгрессе Федерации немецкой промышленности. Главным вызовом в космосе для его страны он назвал действия России и Китая.
Напомним, ранее глава Минобороны Германии заявлял, что российские спутники начали преследовать немецкие и союзнические аппараты. По его словам, это происходит на протяжении последних лет и ситуация обострилась в 2024-2025 годах, что может рассматриваться как первые признаки войны в космосе.
Как писал OBOZ.UA, секретный российский спутник "Космос-2553", связанный с программой создания ядерного противоспутникового оружия, мог выйти из строя. Американские аналитики указали на то, что аппарат бесконтрольно вращается, что позволяет предположить, что он сломался.
