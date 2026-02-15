Безопасность, образование и доступная медицина: как в Люксембурге принимают украинских беженцев

С начала полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу, в том числе и в Люксембург, где часть семей живет уже более трех лет. Украинка, которая живет там с детьми, говорит, что страна не стала "родной", но обеспечила безопасность, нормальное образование для детей и доступную медицину.

Мыслями о жизни в Люксембурге женщина поделилась в своем Instagram. По словам Светланы, жизнь в Люксембурге нельзя назвать идеальной. Культурные различия, другой темп жизни и сложности с адаптацией стали настоящим вызовом для всей семьи.

В то же время она отмечает, что критика не перечеркивает благодарности. "Я не в восторге от Люксембурга, здесь есть вещи, которые мне не близки и даются очень сложно. Но есть то, за что я благодарна безгранично", – признается женщина.

Важнейшим аспектом жизни в Люксембурге Светлана называет безопасность. Ее дети могут спокойно ходить в школу без страха за собственную жизнь – то, что для многих украинских семей стало роскошью во время войны.

Отдельно женщина отмечает систему здравоохранения, по ее словам, местная медицина не оставляет человека один на один с проблемами. Она отмечает, что проверила это лично и почувствовала реальную поддержку со стороны врачей и социальных служб.

Положительно Светлана оценивает и систему образования. Детям-беженцам в Люксембурге дают время на адаптацию, изучение языка и не оказывают давления в первые месяцы обучения. Уважение к ребенку и его психологическому состоянию, по словам украинки, – один из ключевых плюсов местной школы.

Для взрослых также существуют возможности интеграции, а именно курсы, переквалификация, учебные программы, которые позволяют постепенно "перезапустить" жизнь в новой стране.

Светлана подчеркивает, что ее благодарность Люксембургу никоим образом не уменьшает любви к Украине. Она и в дальнейшем считает Родину своим домом, а жизнь за рубежом – вынужденным этапом, продиктованным войной и заботой о безопасности детей.

Публикация Светланы нашла отклик среди других украинцев за рубежом. В комментариях люди делились собственным опытом жизни в Польше, Германии, Лихтенштейне и других странах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, большинство украинцев, которые выехали из Украины из-за войны, осели в Европе, но некоторые отправляются дальше. Среди стран, которые они выбирают, – Аргентина, которая может удивить высокими ценами, низкими зарплатами и сильным налоговым контролем.

