Келлог попытался заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине – NYT

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Дипломат пытался наладить связи с диктатором и заручиться его поддержкой в прекращении российско-украинской войны.

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Об этом пишет The New York Times. В статье отмечается, что на фоне этого визита Келлога встал чувствительный вопрос: может ли Вашингтон ослабить тесное партнерство между Лукашенко и российским диктатором Владимиром Путиным?

Именно это было целью, когда Майк Помпео, государственный секретарь президента Трампа в конце его первого срока на посту, встречался с Лукашенко в 2020 году. Эти усилия американцев потерпели крах уже через шесть месяцев, когда беларуский диктатор заявил о "победе" на президентских выборах в августе и развязал жестокое подавление уличных протестов против сфальсифицированных результатов голосования.

"Цели Келлога кажутся менее амбициозными и сосредоточены не столько на отрыве Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной", – сказано в статье.

В NYT напомнили, что Беларусь позволила российским военным использовать свою территорию как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, но "сопротивляется давлению Кремля по введению белруских войск в Украину".

Между тем Балаж Джарабик, бывший дипломат Европейского Союза, который недавно посетил Минск, заявил, что решение Трампа направить своего специального представителя в Беларусь "является серьезным дипломатическим шагом вперед". По его мнению, этот шаг основывается на признании Беларуси как "важного участника региональной дипломатии", а также на смещении акцента с репрессивного режима в Беларуси, который до сих пор был присущ Соединенным Штатам.

"Беларусь – это уже не просто моральная проблема, это геополитический вызов", – сказал Джарабик, добавив, что Соединенные Штаты и Беларусь имеют общую заинтересованность в прекращении войны в Украине.

Отметим, что еще когда СМИ анонсировали эту поездку представителя Трампа в Беларусь, они писали, что Келлог рассчитывает, что этот визит поможет сдвинуть мирные переговоры между Россией и Украиной с мертвой точки.

Напомним: самопровозглашенный президент Беларуси провел встречу со спецсоветником президента США по Украине Китом Келлогом. Переговоры состоялись в Минске.

На повестке дня встречи Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире. Также стороны обсудили региональную тематику и беларуско-американские отношения.

Еще одним результатом встречи стало освобождение Лукашенко 14 беларуских политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, Наталья Дулина и Игорь Корней.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации беларуского диктатора Александра Лукашенко прокомментировали российско-украинские переговоры, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле. В Минске выдали, что "не напрашиваются на роль посредника, но готовы организовать этот процесс".

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