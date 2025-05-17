'Никогда не напрашивались, но': у Лукашенко заявили, что готовы выступить посредником в переговорах Украины и РФ

В администрации белорусского диктатора Александра Лукашенко прокомментировали российско-украинские переговоры, которые состоялись 16 мая в Стамбуле. В Минске выдали, что "не напрашиваются на роль посредника, но готовы организовать этот процесс".

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Также у Лукашенко добавили, что "других итогов и не ожидали". Об этом в комментарии белорусским пропагандистам рассказала пресс-секретарь администрации Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в Минске довольны тем, что прямые переговоры между Украиной и Россией состоялись и принесли "хоть какой-то результат". Также белорусы охарактеризовали возобновление диалог как "тактический успех руководства России".

В то же время у Лукашенко заявили, что принципиально не напрашивались на роль посредника между Украиной и РФ. При этом в Минске допустили, что в ходе организации следующих раундов переговоров Беларусь может предложить свою помощь.

"Но, если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна. В первую очередь потому, что это напрямую касается и будущего Беларуси", – заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Напомним, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле в очередной раз заговорили о выполнении условий. По словам Пескова, в первую очередь предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что встреча украинской и российской делегаций в Турции 16 мая прошла в более позитивном настрое, чем ожидалось. В ходе переговоров обе стороны не использовали обвинительный язык. В то же время в один момент переговоры могли зайти в тупик, поэтому потребовалось вмешательство турецких дипломатов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

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