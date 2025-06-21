Лукашенко встретился со спецсоветником Трампа по Украине Келлогом

Самопровозглашенный президент Беларуси провел встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Кэллогом. Переговоры состоялись в Минске.

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В начале встречи Лукашенко выдал, что американцы "наделали в мире очень много шума своим приездом". Слова диктатора цитируют белорусские пропагандистские СМИ.

В повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире. Также стороны обсудили региональную тематику и белорусско-американские отношения.

Диктатор Беларуси заявил, что надеется на честный и искренний диалог с представителями Соединенных Штатов. Также он удивился, почему Минск и Вашингтон не могли раньше вести общие дела.

"Вы наделали много шума в мире своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах – об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит картофеля заставил Лукашенко посмотреть на Запад: на фоне недостатка "стратегического продукта" Беларусь неожиданно разрешила импорт из "недружественного" ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия начала доставлять в Беларусь военные грузы самолетами Ил-76. Активизация военно-транспортной авиации агрессора фиксируется на фоне подготовки совместных российско-беларуских военных учений "Запад-2025".

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