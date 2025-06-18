Кэллог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко: в Reuters раскрыли подробности

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог собрался в Беларусь. В страну, ставшую союзником государства-агрессора России американский чиновник может отправиться уже в ближайшие дни, чтобы встретиться там с беларуским диктатором Александром Лукашенко.

Видео дня

Келлог рассчитывает, что этот визит поможет сдвинуть мирные переговоры между Россией и Украиной с мертвой точки. О возможной поездке со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

"Высокопоставленный чиновник администрации Трампа планирует в ближайшие дни посетить Беларусь для встречи с президентом страны, сообщают четыре источника, информированные по этому вопросу, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике. Если официальный представитель США по делам Украины Кит Келлог встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, он станет самым высоким должностным лицом США, который посетит авторитарное государство за последние годы", – говорится в материале.

В Reuters признали, что точная повестка дня этого визита пока остается неизвестной. Впрочем, сразу два источника издания отмечают, что в частных разговорах Келлог выражал надежду, что его поездка поможет начать реальные мирные переговоры между Россией и Украиной.

Официально возможность визита Келлога в Минск не подтверждает ни американская, ни беларуская сторона: Государственный департамент и посольство Беларуси в Вашингтоне отказали Reuters в комментариях.

"Планирование таких поездок требует тщательного обсуждения, и возможно, что поездку могут отменить или изменить в последний момент", – отмечает издание.

В Reuters напомнили, что первый за более чем 20 лет визит одного из ключевых американских чиновников в Беларусь состоялся также при президентстве Трампа: в 2020 году Минск посетил тогдашний госсекретарь Майк Помпео. Целью поездки было улучшение отношений с Беларусью на фоне определенного охлаждения между Минском и Москвой.

Однако сфальсифицированные Лукашенко результаты президентских выборов, повлекшие массовые протесты в стране и дальнейшие жестокие репрессии против их участников со стороны белорусского режима, перечеркнули перспективы любого "сближения" Беларуси с Западом.

А в 2022 году, когда стало понятно, что Беларусь выбрала путь сообщника России в ее агрессии против Украины, администрация президента Джо Байдена приостановила деятельность американского посольства в этой стране. Сейчас же администрация Трампа вновь изменила курс США в отношении этого подконтрольного Москве восточноевропейского государства и стремится к установлению с Минском "рабочих отношений".

"Один американский чиновник сообщил Reuters, что администрация Трампа внутренне обсуждала способы вывода Минска из сферы влияния Москвы и приближения его к орбите влияния Вашингтона, хотя бы незначительно", – пишет издание.

Процесс попыток сближения формально стартовал в феврале этого года, когда заместитель помощника государственного секретаря Кристофер Смит и еще два чиновника Государственного департамента отправились в Беларусь, чтобы вернуть трех политических заключенных, сообщала тогда газета The New York Times. Смит частно описывал поездку как первый шаг к потенциальной сделке, которая предусматривает освобождение десятков политических заключенных в обмен на ослабление санкций США.

"Отдельный высокопоставленный чиновник США указал на освобождение Беларусью 30 апреля 47-летнего натурализованного гражданина США Юраса Зянковича как на признак того, что Лукашенко хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Однако западные дипломаты выразили скептицизм относительно усилий США по завоеванию Беларуси, которая остается твердо связанной со своим соседом Россией и имеет глубокие экономические связи с ней", – резюмирует Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит картофеля заставил Лукашенко посмотреть на Запад: на фоне недостатка "стратегического продукта" Беларусь неожиданно разрешила импорт из "недружественного" ЕС.

Также стало известно, что Россия начала доставлять в Беларусь военные грузы самолетами Ил-76. Активизация военно-транспортной авиации агрессора фиксируется на фоне подготовки совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!