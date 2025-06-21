Лукашенко неожиданно выпустил на свободу Тихановского и других политзаключенных: что стало причиной

В субботу, 21 июня, в Беларуси произошло неожиданное событие. Диктатор Александр Лукашенко внезапно выпустил на свободу нескольких политзаключенных. В частности, среди них был Сергей Тихановский.

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Об этом написала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Именно она встречала политзаключенных вместе со своим советником Франеком Вячоркой. Где состоялась встреча не уточняется. Однако, вероятно, это было в Литве.

"На свободу вышли 14 беларусских политических заключенных, среди которых Сергей Тихановский, Наталья Дулина и Игорь Корней. Это произошло после визита спецпосланника президента США Кита Келлога", – говорится в сообщении Тихановской.

Отмечается, что такой "широкий жест" может быть связан с визитом в Минск спецпосланника президента США Кита Келлога. Его заместитель Джон Коул уже заявил, что освобождение произошло благодаря "сильному лидерству" президента США Дональда Трампа.

"Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Случилось то, о чем наша семья мечтала эти 5 лет и ради чего мы все работали с момента его задержания. Освобождение Сергея - это шаг к освобождению всех политзаключенных и всей Беларуси. Спасибо всем за колоссальную поддержку", – позже написала Тихановская.

Ранее стало известно о том, что самопровозглашенный президент Беларуси провел встречу со спецсоветником президента США по Украине Китом Келлогом. Переговоры состоялись в Минске.

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